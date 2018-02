PyeongChang2018 | allarme Norovirus | 86 casi | la situazione in vista delle Olimpiadi

calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Si avvicina l’inizioinvernali die nelle ultime ore si è dovuto far fronte ad un caso. E’ scattato l’per il, una malattia trasmessa da acqua ed alimentare che provoca dierrea e vomito capace di mettere ko gli atleti. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ in pochi giorni si è arrivati ad 86ma nessuno riguarda gli atleti alledi PyeongChang. “A partire dal 6 febbraio abbiamo avuto 32– ha spiegato Kim Hyunjun, il direttore del Centro coreano per il controllo e la prevenzionemalattie – ma oggi abbiamo rilevato altri 54. Il luogo più problematico è l’Odaesan Youth Center e i focolai sono in quella sede. Tra gli atleti non abbiamo nessuno che abbia contratto il. Speriamo di ridurre al minimo i danni e la diffusione”. Quasi 1200 ...