PYEONGCHANG 2018 Casa Italia inaugurata e pronta per l' inizio delle Olimpiadi invernali

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PYEONGCHANG 2018 : tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Il numero di iscritti per Nazione : Domani, con la prova di qualificazione maschile sul trampolino Normal Hill HS 109 del comprensorio di Alpensia, prenderanno ufficialmente il via le gare di Salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Saranno quattro le gare in programma per il Salto: Normal Hill uomini, Normal Hill donne, Large Hill uomini e prova a squadre uomini. Ogni Nazione potrà schierare un massimo di quattro atleti per le prove individuali e una sola ...

Olimpiadi invernali 2018 - numeri e curiosità dell'evento a PYEONGCHANG - : In Corea del Sud, attesi 2.925 atleti, da 92 Paesi. I convocati azzurri sono 121, dal veterano Roland Fischnaller alla giovanissima Lara Malsiner. Tra le novità di questa 23esima edizione dei Giochi, ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PYEONGCHANG 2018 : Italia da urlo nelle prove libere! Fischnaller e Rieder in forma stellare - difficoltà tedesche - ok Austria : L’Italia ha incantato nelle prime prove libere alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (oggi erano in programma le prime due discese sulle sei in totale che precedono la gara). Gli slittini azzurri sono letteralmente volati sul budello sudcoreano, catino che sembra essere particolarmente gradito ai ragazzi guidati dal Cannibale Armin Zoeggeler nei panni di CT. Il nostro micidiale terzetto ha infatti dominato la seconda discesa del ...

PYEONGCHANG2018 - allarme Norovirus : 86 casi - la situazione in vista delle Olimpiadi invernali : Si avvicina l’inizio delle Olimpiadi invernali di PyeongChang2018 e nelle ultime ore si è dovuto far fronte ad un caso. E’ scattato l’allarme per il Norovirus, una malattia trasmessa da acqua ed alimentare che provoca dierrea e vomito capace di mettere ko gli atleti. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ in pochi giorni si è arrivati ad 86 casi ma nessuno riguarda gli atleti alle Olimpiadi ...

Skeleton - Olimpiadi Invernali PYEONGCHANG 2018 : tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Il numero di iscritti per Nazione : Saranno 50 i protagonisti delle gare di Skeleton alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, 30 per quanto riguarda gli uomini (tra i quali il nostro unico rappresentante, Joseph Luke Cecchini) e 20 per quanto riguarda le donne. Le nazioni più rappresentate sono, come consuetudine, Germania e Canada con 6 atleti a testa, tre per entrambi i sessi. Si annunciano grandi sfide ed emozioni all’Alpensia Sliding Centre con tanti campioni e medaglie che ...

Curling - Olimpiadi Invernali PYEONGCHANG 2018 : quando gioca l’Italia? Il calendario - le date e gli orari di tutte le partite degli azzurri : L’Italia del Curling è torna alle Olimpiadi! Dopo la partecipazione di Torino 2006 come Paese organizzatore, la nostra Nazionale maschile ha ottenuto una storica qualificazione sul campo e sarà dunque presente a PyeongChang 2018: gli azzurri proveranno a essere grandi protagonisti nelle competizione, dopo essere entrati tra le migliori 10 squadre al mondo non vogliono deludere le aspettative e cercheranno di farsi strada in un torneo ...

PYEONGCHANG 2018 : aperta casa Italia. Malagò : "Nadia Fanchini il nostro simbolo" : Non abbiamo un uomo o una donna simbolo, non abbiamo una Shiffrin, un Hirscher, un Vaultier, un Klaebo - ha detto il presidente dello sport italiano -, ma tanti atleti da podio. Potrebbe essere l'...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PYEONGCHANG 2018 : tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Il numero di iscritti per Nazione : Ecco l’elenco ufficiale completo di tutti gli iscritti alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 per quanto riguarda lo Speed skating. Gli atleti saranno 184 in totale, ivi compresi quelli gli “Atleti Olimpici della Russia”: 102 uomini ed 82 donne, tenendo conto anche egli skater coinvolti nella prova ad inseguimento a squadre. La pattuglia italiana sarà composta da 9 unità (6 uomini e 3 donne): Riccardo Bugari, Davide Ghiotto, Andrea ...

Olimpiadi PYEONGCHANG 2018 - Giovanni Malagò : “Faremo bella figura - voglio uno stile italiano. Mai stati così forti - competitivi ovunque : voglio almeno 10 medaglie. Sugli ori…” : Giovanni Malagò è particolarmente motivato alla vigilia delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. In vista della Cerimonia d’Apertura, in programma venerdì 9 febbraio, il Presidente del Coni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media italiani durante l’inaugurazione di Casa Italia che si è svolta nella giornata odierna: “Mi aspetto di fare una bella figura, come a Rio è fondamentale: come comportamento, come presenza, ...

Cerimonia d'apertura Olimpiadi Invernali PYEONGCHANG 2018 : quando comincia? Orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : L'evento sarà trasmesso in Diretta tv su Eurosport , fruibili sulla piattaforma Sky e su Mediaset Premium, e su Rai Due , in Diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PYEONGCHANG 2018 – Svolte le seconde prove : Hayboeck e i norvegesi spiccano - italiani ok - polacchi a riposo : Si è disputata la seconda prova dal trampolino normale per il Salto con gli sci maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il debutto avvenuto nella notte italiana, gli atleti hanno avuto modo di testarsi ulteriormente in vista delle qualificazioni in programma domani. PRIMO Salto – Prestazione di rilievo da parte di Michael Hayboeck: l’austriaco si è risollevato dopo la mattinata non esaltante ed è risultato ...

PYEONGCHANG 2018 : arriva il Norovirus - 86 casi - in 1.200 in quarantena : A Rio de Janeiro il problema si chiamava Zika. A PyeongChang è tempo di Norovirus, non particolarmente pericoloso, ma provoca diarrea e vomito forti e improvvisi, associati anche a disturbi ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PYEONGCHANG 2018 : podio difficilissimo per Cappellini-Lanotte : Anna Cappellini e Luca Lanotte sono giunti alla loro terza Olimpiade. Dopo il dodicesimo posto dei Giochi di Vancouver 2010 e il sesto di Sochi 2014 gli atleti delle fiamme azzurre sono pronti a lottare per una posizione di vertice a PyeongChang. Essendo la danza sul ghiaccio una disciplina gerarchica, la possibilità di ottenere una medaglia per Anna e Luca è ridotta ai minimi termini. Esattamente come nel singolo femminile, le prime due ...