Pruvo | l’app che ti prenota gli hotel al prezzo più basso

gqitalia

: RT @vologratis: Come funziona Pruvo, la nuova app che ti permette di prenotare l’#hotel al prezzo più basso ???? - Ftraveller93 : RT @vologratis: Come funziona Pruvo, la nuova app che ti permette di prenotare l’#hotel al prezzo più basso ???? - eLi_and_FaBi : Come funziona Pruvo, la nuova app che ti permette di prenotare l’hotel al prezzo più basso - adyglio : Tu prenota l#Hotel, la migliore offerta la scova un'#app #PRUVO ti farà risparmiare tempo e denaro! Non è cosa... -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Cercare dire un albergo alpiùpossibile. È questo l’obiettivo di, una nuova app appena sbarcata in Italia, che ti avvisa se la stanza che hai scelto per la tua vacanza diventa disponibile ad un costo inferiore da quello pagato da te. In sostanza, tu prenoti il tuo albergo dove vuoi (sul sito della struttura, su Booking, su Expedia e così via) poi inoltri la mail dizione ae inneschi un algoritmo che si occuperà di monitorare la situazione per te, fiutando l’occasione nei giorni immediatamente precedenti alla tua partenza. Se i principali portali di ricerca per glisono perfetti per individuare la miglior offerta nel momento dellazione,prova a farti risparmiare anche dopo, invitandoti a ri-re nel momento più propizio. Secondo uno studio dell’applicazione, il 40% dellezioni dionline ...