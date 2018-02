Plagio a Sanremo | una canzone dei Big rischia la squalifica

Sanremo 2018 : l’intruso - il Plagio - gli ascolti. Baglioni : «Il festival non è un presepe» : «Una grande opera d’arte». Forte degli ottimi risultati della prima sera, il direttore di Raiuno Angelo Teodoli celebra così l’esordio del primo festival di Sanremo targato Claudio Baglioni. Un festival «della canzone», si era promesso. E così difatti è stato. Pochi fronzoli, niente Hollywood, una eccezione sola di comicità (Fiorello), tanta musica, canzoni, artisti. Non era scontato che uno spettacolo così tenesse incollati allo ...

Festival di Sanremo 2018 : il duo Meta-Moro accusati di Plagio? Ecco perché Video : E' boom di ascolti per la prima puntata della 68esima edizione del Festival di Sanremo [Video]. L'evento in prima serata è stato to da 11 milioni e 603 mila telespettatori con uno share pari al 52,1%. Dalla classifica, esposta alla fine della serata possiamo gia' notare i preferiti. Nella zona “blu”ci sono la Zilli, Lo Stato Sociale, Noemi, Annalisa, Gazzè, Ron, Meta-Moro. Mentre in quella gialla Barbarossa, Biondi, The Kolors, Elio e le Storie ...

Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 non è un Plagio : scoop bruciato mesi fa : Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro rischia l'eliminazione? Certo che no. Lo scoop che serpeggia tra le pieghe dei social nelle ultime ore non è altro che un fuoco di paglia, dal momento che i due artisti avevano già avuto modo di dichiarare che il ritornello del brano sanremese non fosse inedito. Stando a quanto circolato in rete, lo scoop fonderebbe le sue radici sulla scoperta dell'acqua calda. Non mi avete fatto niente ...

