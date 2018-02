Pino | che minacciò il suicidio a Sanremo | «Ho fatto scuola | ma oggi sono pentito»

Sci alPino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia da urlo nelle prove libere! Fischnaller e Rieder in forma stellare - difficoltà tedesche - ok Austria : L’Italia ha incantato nelle prime prove libere alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (oggi erano in programma le prime due discese sulle sei in totale che precedono la gara). Gli slittini azzurri sono letteralmente volati sul budello sudcoreano, catino che sembra essere particolarmente gradito ai ragazzi guidati dal Cannibale Armin Zoeggeler nei panni di CT. Il nostro micidiale terzetto ha infatti dominato la seconda discesa del ...

Sci alPino - Christof Innerhofer : 'A PyeongChang punto sul superG - ci sarò anche a Pechino 2022. Ho un segreto per le gare secche ' : Ci puoi dire che atmosfera si respira ai Giochi? 'L'atmosfera è sempre bellissima, tanti atleti di tutti i Paesi, di tanti sport diversi. E' sempre bello incontrarsi, sono atleta da tanti anni e ho ...

Sci alPino - Christof Innerhofer : “A PyeongChang punto sul superG - ci sarò anche a Pechino 2022. Ho un segreto per le gare secche…” : ESCLUSIVA OA SPORT – in questa stagione non è ancora riuscito a trovare il podio, ma Christof Innerhofer è insieme a Dominik Paris e Peter Fill una delle speranze di medaglia più concerete ai Giochi Olimpici invernali che inizieranno a PyeongChang la prossima settimana, per quanto riguarda la velocità maschile. Il titolo di campione del mondo nel 2011 a Garmisch e le due medaglie, un argento e un bronzo, di Sochi 2014, gli sono fruttati ...

Sci alPino - Manfred Moelgg : “L’appuntamento olimpico arriva poche volte nella vita - non bisogna avere rimorsi” : ESCLUSIVA OA SPORT – Manfred Moelgg è uno dei veterani della squadra azzurra alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Il 35enne di Brunico sarà protagonista sulle nevi coreane in slalom ed in gigante. In stagione finora Manny non è ancora riuscito a salire sul podio e proverà proprio a farlo in Corea del Sud. Moelgg vorrà conquistare la sua prima medaglia olimpica della carriera e soprattutto nei “rapid gates” l’altoatesino ha ...

Sci alPino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le piste e i pendii delle gare prove veloci e tecniche. Analisi e precedenti : Il countdown sta per terminare. Siamo entrati nella settimana olimpica, quella che porterà all’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il 9 febbraio, con la cerimonia d’apertura, inizierà ufficialmente la XXIII edizione dei Giochi riservati agli sport di neve e ghiaccio. Una delle discipline maggiormente seguita sarà lo sci alpino, che assegnerà ben 11 medaglie, tra gare maschili, femminili e a squadre. Gli impianti di ...

Sci alPino - Mondiali juniores 2018 : lo svizzero Marco Odermatt trionfa anche in superG. Pietro Canzio è tredicesimo : Lo svizzero Marco Odermatt è il re della velocità ai Mondiali juniores in corso di svolgimento a Davos. Il beniamino di casa, dopo aver vinto la medaglia d’oro in discesa, si ripete anche nel superG odierno. Una vittoria nettissima, infliggendo ampi distacchi agli avversari. Sul podio ci sale una coppia statunitense. Secondo posto per River Radamus a 88 centesimi, mentre terzo è Luke Winters, staccato di 91 centesimi dalla vetta. Già dal ...

Sci alPino - City Event Stoccolma 2018 – Vittorie di Zenhaeusern e Loeseth. Hirscher e Kristoffersen eliminati - out gli azzurri : Ramon Zenhaeusern e Nina Loeseth hanno vinto il City Event di Stoccolma, slalolm parallelo che si è svolto nella capitale svedese. Per gli uomini si trattava dell’ultima gara di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 mentre le donne saranno ancora impegnate nel weekend a Garmisch. Il 25enne svizzero ha realizzato un’autentica impresa visto che prima d’oggi non era mai riuscito a salire sul podio ma ...

LIVE Sci alPino - City Event Stoccolma 2018 in DIRETTA : Hirscher eliminato ai quarti di finale! Fuori tutti gli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del City Event di Stoccolma, slalom parallelo valido per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svedesi andrà in scena la seconda gara stagionale in questo format dopo lo spettacolo di Capodanno a Oslo. Ultima gara per gli uomini prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 mentre le donne saranno ancora in scena nel weekend a Garmisch. Tanti big hanno pensato di risparmiarsi in vista ...

Sci alPino - Mondiali Juniores 2018 : Julia Scheib vince il gigante femminile davanti a Liensberger. Elena Sandulli 15ma : Sono iniziati oggi i Mondiali Juniores di sci alpino 2018, in programma a Davos, in Svizzera. Oggi era il turno del gigante femminile, con cinque azzurre al via. La vittoria è andata all’austriaca Julia Scheib, che con il crono di 1’39″66 ha preceduto la connazionale Katharina Liensberger, superandola nel corso della seconda manche. Solo 13 sono i centesimi di vantaggio che hanno separato le due austriache nella gara odierna. ...

Sci alPino - Coppa del Mondo femminile Garmisch : programma - orari e tv. C'è una discesa in due manche : In streaming si potranno utilizzare i servizi Rai Play, SkyGo ed EurosportPlayer. OA Sport offrirà come di consueto la diretta scritta delle varie gare.