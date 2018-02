Pillole di cronaca : 30 gennaio 2018 ore 09.20 San Paolo “Dammi il telefono cellulare ed i soldi…ho un coltello…non urlare e non fare mosse strane, se mi dai tutto non succede nulla”. Questa la frase che la vittima si è sentita dire da R.R.A.F. di origini colombiane che, dopo aver tentato la rapina, si è dato alla fuga. […] L'articolo Pillole di cronaca sembra essere il primo su NewsGo.

Pillole di cronaca : 28 gennaio 2018 ore 16.00 Porta Maggiore Personale del commissariato Porta Maggiore ha arrestato G.I. , 45 anni romeno, colpito da un ordine di esecuzione della Procura di Roma per il quale deve scontare una pena di 5 anni e 6 mesi per alcuni furti e rapine; condanne emesse dal 2001 al 2011. Gli investigatori sono

Pillole di cronaca : Roma. Denuncia minore. Commissariato Prati. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati, diretto da Domenico Condello, durante un servizio di pattugliamento nei pressi del giardino di piazzale degli Strozzi, hanno notato un giovane che, con fare sospetto continuava a guardarsi attorno. Alla vista dei poliziotti, improvvisamente si è dato alla fuga gettando a terra

Pillole di cronaca : Roma 17 gennaio 2018 ore 13.25 (con foto) Al termine di un'attività info-investigativa, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prenestino, hanno arrestato C.A., un romano di 26 anni, con vari precedenti di polizia. All'interno del suo appartamento infatti, durante la perquisizione domiciliare, i poliziotti, hanno rinvenuto e sequestrato una rivoltella priva di matricola.

Pillole di cronaca : 17 gennaio 2018 ore 16.30 E' stato sorpreso sull'autobus senza biglietto. Italiano di 28 anni, l'uomo è stato fermato dagli agenti del commissariato Aurelio. L'episodio è accaduto su un mezzo dell'Atac, a bordo del quale è salito un controllore; quest'ultimo ha chiesto il documento d'identità all'uomo privo del titolo di viaggio, il quale si è

Pillole di cronaca : 15 gennaio 2018 ore 20.00 Prenestino Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prenestino hanno arrestato B.A, 26 anni romano, perché responsabile del reato di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti . Il blitz, nell'appartamento di famiglia , ha permesso agli agenti di scoprire 232 grammi di cocaina suddivisa in 8 involucri insieme

Pillole di cronaca : Roma, ore 12.05 del 15.01.2018 E' stata un'intuizione degli agenti del commissariato Casilino a permettere l'arresto di due donne spacciatrici. I poliziotti, in servizio in abiti civili, hanno notato una ragazza rovistare e prelevare dei piccoli involucri da alcune sterpaglie in via dell'Archeologia, per poi, pochi metri dopo, consegnarli ad un passante, in cambio di alcune

Pillole di cronaca : Roma, 12.01.2018 Conclusa dagli agenti del commissariato Casilino un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di 5 cittadini nigeriani, responsabili a vario titolo, del rifornimento della marijuana "distribuita" al Pigneto e a San Lorenzo. Gli investigatori della Polizia di Stato, seguendo un'indagine, hanno individuato un'abitazione in località Castelverde, utilizzata come base per la sostanza stupefacente; dopo accurate

Pillole di cronaca : Roma. h. 09.05 dell'8.01.2018 Prenestino "Sono stata aggredita da un connazionale". Questa la segnalazione giunta alla sala operativa della Questura di Roma. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prenestino, giunti in via Filippo Smaldone, hanno bloccato un uomo che inseguiva un gruppo di persone, tra cui due donne. I poliziotti, hanno accertato che l'inseguitore,

Pillole di cronaca : 31 dicembre 2017 ore 15.00 Primavalle Arrestato dagli agenti del Reparto Volanti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti M.G. – 33 anni romano- ; fermato durante un controllo aveva in tasca una dose di marijuana. Durante la successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti circa 70 grammi della stessa sostanza. 01 gennaio 2018

Pillole di cronaca : 29 dicembre 2017 ore 21.00 Pigneto Arrestato dagli agenti del commissariato Porta Maggiore per spaccio di sostanze stupefacenti D.A.. – 44 anni senegalese- ; sorpreso mentre cedeva alcuni grammi di hashish. Persona già segnalata per reati simili. 29 dicembre 2017 ore 05.00 Aurelia altezza GRA Arrestato dagli agenti del Reparto Volanti per spaccio di sostanze

Pillole di cronaca : Roma. h. 10.55 del 27.12.2017 Si sono appostati in via dell'Archeologia, tra il fitto reticolo di ballatoi interni al comprensorio, noto per episodi di spaccio e, gli investigatori della Polizia di Stato del commissariato Casilino, sono riusciti a documentare lo scambio droga/soldi tra il pusher ed il cliente. Diversi gli involucri di cocaina e 435 euro

Pillole di cronaca : Roma. h.11.40 del 26.12.17 Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale, hanno arrestato E.G.M.A., egiziano di 18 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane, controllato in via Giolitti, è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish. Roma. h. 23.50 del 26.12.17 Gli agenti del commissariato Casilino

Pillole di cronaca : Roma, h. 14.25 del 21.12.2017 C.V., 42 enne di origine albanese, durante un controllo in via Ugo Ojetti da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Sequestrate 19 dosi di cocaina e 150 euro. Roma, h. 19.30 del 21.12.2017 Ubriaco, ha danneggiato alcune auto in transito ed