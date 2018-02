Perché Michelle Hunziker ha in mano un fiore bianco durante il Festival di Sanremo? : Scollatura profonda, paillettes a impreziosire le maniche, abito lungo di velluto nero, Michelle Hunziker entra in scena all'Ariston scendendo disinvolta la scala e richiamando subito i compagni di avventura all'ordine. In mano ha un fiore bianco, richiamo alla campagna 'Io sono qui' contro la violenza sulle donne, e lo mostra quando lancia il primo Big in gara in gara, Annalisa, "una donna, la prima a salire sul palco". Ma perché?Il ...

Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno contro Selvaggia Lucarelli/ Doppia Difesa : “Perché non ci ha chiamate?” : Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno contro Selvaggia Lucarelli per l'attacco a Doppia Difesa: “Perché non ci ha chiamate?”. La conduttrice svizzera replica alla giornalista in un'intervista(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 00:45:00 GMT)

Michelle ha finalmente rivelato il regalo di Melania (e Perché era così imbarazzata) : Tutti ricorderanno la scena: Melania Trump consegna a Michelle Obama un regalo, nel giorno in cui gli Obama lasciano la Casa Bianca. Seguono momenti di imbarazzo, il pacco passa da una mano all'altra senza che Michelle sappia bene dove poggiarlo, finché non interviene Barack che lo prende e lo passa a qualcuno. Ma cosa si nascondeva nel tanto discusso regalo? Ad un anno di distanza, Michelle ha deciso di rivelarlo, nel corso della ...

«Tutti i soldi del mondo» : Perché Michelle Williams è stata pagata meno di Wahlberg? : Quando Ridley Scott ha dichiarato di voler rigirare le scene di Tutti i soldi del mondo per «cancellare» Kevin Spacey accusato di molestie, tutti gli attori e la troupe si sono resi disponibili. Poco importava il preavviso ravvicinato, il fatto che fossero impegnati su altri set e di doversi spostare da un capo all’altro del mondo: avrebbero fatto di tutto pur di esaudire la richiesta del regista e lasciar passare un messaggio importante. ...

Michelle Hunzinker - il fratello Andrea : “Perché non parli di me? Sono sordo e quasi muto ma esisto e ti voglio bene” : Andrea Hunziker, fratello della conduttrice televisiva Michelle, ha scritto una lettera al settimanale DiPiù. Andrea è figlio di Rodolfo Hunziker, padre di Michelle (i due hanno madre diversa). E’ da poco uscita l’autobiografia della showgirl, “Una vita apparentemente perfetta“, e a questo proposito il fratello scrive: “Hai dato alle stampe la tua biografia dove hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me. ...