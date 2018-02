Blastingnews

: Pensione supplementare: ecco a chi spetta e quali sono i requisiti per ottenerla (Centro Meteo Italiano)… - infoiteconomia : Pensione supplementare: ecco a chi spetta e quali sono i requisiti per ottenerla (Centro Meteo Italiano)… - TutteLeNotizie : Pensione supplementare: ecco cosa è e chi ne ha diritto - Blasting News -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Laè sempre un argomento che sta molto a cuore ai cittadini italiani e che viene continuamente discusso durante le campagne elettorali e non solo. Ci sono alcuni però, che non sono a conoscenza di tutti i dettagli sulla questione. Ad esempio in tanti saranno allo scuro dellae diessa stia a significare. Prendiamo dunque in esame questo tipo di strumento a pochi conosciuto.inconsiste Nel corso della vita di un lavoratore può accadere VIDEO che questo abbia svolto diverse attivita' professionali che hanno dato vita a delle posizioni assicurative in fondi diversi. Bisogna prima di tutto chiarire che laspetta a coloro che ricevono gia' il sussidio pensionistico e che quindi lanon ha nulla a che fare con laanticipata. Il cittadino pensionato potra' usufruire di questo beneficio se i ...