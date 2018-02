Parco della Bissuola | 600 000 euro per sistemare definitivamente il Teatro e il Centro

Roma - il Parco della Casa dei Bimbi chiuso da un anno per 23 alberi pericolanti : le mamme scrivono alla Raggi : Da oltre un anno il parco della Casa dei Bambini, storica scuola d'infanzia alla Garbatella, resta chiuso a causa degli alberi pericolanti. Era il luglio del 2016 quando il ramo di un pino crollò nel ...

Val d'Aveto - lo spettacolo della neve sui monti e nelle foreste del Parco Naturale fotogallery : ... con temperature degne di questo nome che hanno "spazzato" la finta primavera delle settimane scorse, in Val d'Aveto va in scena uno degli spettacoli più belli che la nostra terra sa offrire: la neve ...

Torino - l'incubo ricorsi sul Parco della salute : al primo bando bocciate 7 offerte su 8 : Un risultato che nessuno poteva prevedere, un intoppo colossale alla linea del via, che lascia con un palmo di naso anche tutti gli imprenditori del mondo della progettazione, del management e della ...

Da Maguy Marin all'Opéra de Lyon - al via all'Auditorium Parco della Musica 'Equilibrio Festival' : Un tentativo esplicito di trovare uno sguardo meravigliato sul mondo e la società. Gli ultimi appuntamenti con la Compagnie Hervé Koubi e lo spettacolo 'Les nuits barbares ou les premiers matins du ...

Paura al Parco della Rimembranza - uomo in forte stato di agitazione ricoverato : La Spezia - Momenti di tensione al Parco della Rimembranza nel quartiere di Rebocco. Un uomo ha minacciato di commettere atti estremi. A mettere i carabinieri sulle sue tracce è stata la moglie, ...

L'appello degli architetti torinesi sul progetto del Parco della Salute : "Vogliamo partecipare" : L'appello degli architetti torinesi è corroborato dalla raccolta di 334 firme e amplificato da 'Diritto di Tribuna', lo strumento del consiglio comunale per dar voce ai cittadini: 'Chiediamo di poter ...

Ambiente : il Parco Nazionale della Sila candidato a patrimonio Unesco : Gli “Ecosistemi forestali della Sila” sono stati candidati a rappresentare l’Italia nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco per il 2019: lo ha deciso il consiglio direttivo della Commissione Nazionale Italiana dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. A sostenere l’iniziativa è soprattutto il Parco Nazionale della Sila, istituito il 14 novembre 2002 ...

Maxi blitz nel Parco Verde di Caivano : smantellata la nuova piazza di spaccio della camorra : Una vasta operazione di polizia è in corso da alcune ore al Parco Verde di Caivano. Gli agenti della questura di Napoli stanno eseguendo numerose perquisizioni. I controlli sono stati disposti nell'...

"Giornata della Memoria" all'Auditorum del Parco il ricordo dell'olocausto organizzato dall' UnivAQ : L'Aquila - Anche quest’anno l’Università dell’Aquila il giorno 27 gennaio 2018, a partire dalle ore 11.00, organizza un incontro all’Auditorium in occasione del Giorno della memoria in collaborazione con il Comune dell’Aquila e l’Officina Musicale. Quest’anno il tema è l’arte degenerata: il termine con cui il regime nazista perseguitava l’arte contemporanea, in nome di una purezza della razza ariana che porterà poi alla ...

Torino - indagato portavoce della sindaca Appendino per la proiezione della finale Juventus-Real Madrid a Parco Dora : Il portavoce della sindaca di Torino Chiara Appendino è indagato in un’inchiesta collegata ai fatti di piazza San Carlo in occasione della finale di Champions League Juventus-Real Madrid. Luca Pasquaretta è accusato di “invasione di terreni o edifici” e per il “deturpamento di cose altrui” per la proiezione su un maxi schermo della partita, lo scorso 3 giugno, al Parco Dora. Gli accertamenti sulla proiezione in ...

Clochard trovato morto per il freddo nel Parco della Pellerina : Il cadavere di un senzatetto, un uomo apparentemente sulla trentina e di origine africana, è stato ritrovato in mattinata da una pattuglia della polizia all'interno di un edificio abbandonato nel ...

Foligno - ex zuccherificio - appello per il 'Parco della Scienza' Gli organizzatori della Festa di Scienza e Filosofia sollecitano Comune e Coop e lanciano nuovi progetti : I risultati della ricerca verranno poi presentati ad aprile, durante Festa di Scienza e Filosofia. MINGARELLI "Quello che proponiamo alla città oggi ha detto il direttore Pierluigi Mingarelli è solo ...