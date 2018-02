PAPA PAOLO VI SANTO Perché ha guarito un feto | siamo pienamente uomini anche prima di

ilsussidiario

: Papa Paolo VI sarà presto santo - Agenzia_Ansa : Papa Paolo VI sarà presto santo - DelgadoSveva : RT @kattolikamente: #ElezioniPolitiche2018 #cdx #GiorgiaMeloni #PdF Don Paolo Romeo: “Votare #Salvini non è contro il #Papa e la Chiesa. Se… - AS3691 : RT @Agenzia_Ansa: Papa Paolo VI sarà presto santo -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) La Congregazione per le cause dei Santi ha riconosciuto il carattere miracoloso di una guarigione operata con l'intercessione del beatoVI. FRANCESCO BRASCHI(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 06:08:00 GMT)VI/ Non si guadagna Dio se non a partire dal cuore di ognuno, di D. ZardinVI/ Lo storico: ecco le lettere che spiegano il turbamento di Montini, di P. Gheda