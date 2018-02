“Papà | chi ha ucciso Loris?” Cosa ha risposto Davide Stival all’altro figlio La

caffeinamagazine

: “Prima del diritto a emigrare, va riaffermato il diritto a NON EMIGRARE”. Parole mie? No, parole di Papa Benedetto… - matteosalvinimi : “Prima del diritto a emigrare, va riaffermato il diritto a NON EMIGRARE”. Parole mie? No, parole di Papa Benedetto… - trash_italiano : Siamo solo alle 21.26 e già siamo arrivati al 'IL PAPÀ È CHI TI CRESCE'. Che Sabato sera meraviglioso. #cepostaperte - Inter : Chi negli anni '90 era ancora bambino se la faceva raccontare dal papà o dal nonno. È la storia dello Scudetto dei… -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) È notizia dei giorni scorsi che il tribunale di Ragusa ha tolto la patria potestà a Veronica Panarello, condannata in primo grado a 30 anni di carcere per l’omicidio del primogenito, Lorys, negandole anche il diritto a vedere ilpiù piccolo, Diego, e ad essere aggiornata sulla sua crescita. “A Diego non manca nulla, per ora sono io a pensare a lui – dice il papà,, come riporta Repubblica – A lui sono rimasto io e a me è rimasto lui: siamo noi due. A Veronica voglio solo dire che ha distrutto tutti, compresa se stessa. E che per colpa sua purtroppo nulla potrà mai tornare come prima”. Lorys aveva 8 anni quando quel maledetto 29 novembre del 2014 fu ritrovato senza vita in fondo ad un canalone alla periferia di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Oggi è in corso il processo d’appello a mamma Veronica, accusata di averlo ...