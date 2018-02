Pamela - parla la mamma : 'questa morte si poteva evitare' : "Mi aspetto che lo stato italiano adesso faccia giustizia: con il permesso di soggiorno scaduto, cosa fa ancora in Italia?". Alessandra Verni non ha neanche lacrime talmente è straziata. Ha una pacatezza irreale nel commentare ai microfoni dei programmi tv che in questi giorni la interpellano, l'impensabile, oltre l'orrore, ciò che è accaduto a sua figlia Pamela Mastropietro. Una 18enne che una settimana fa è scappata dalla comunità terapeutica ...

Pamela Mastropietro - parla il penalista : Ecco perchè il nigeriano potrebbe essere presto scarcerato : Michele Andreano, noto penalista, ospite a tgcom 24 dipinge uno scenario tremendo sul futuro di Innocent Oseghale, l'uomo accusato di aver sembrato il corpo di Pamela Mastropietro, la 18enne scomparsa da un centro di disintossicazione e ritrovata fatta a pezzi in due trolley a MacerataParola la penalistaIl nigeriano - accusato di occultamento e vilipendio di cadavere e comunque indagato per omicidio - potrebbe presto lasciare il carcere. ...

Omicidio Pamela - parla il penalista : “Credo che Oseghale sarà scarcerato molto presto” : Omicidio Pamela, parla il penalista: “Credo che Oseghale sarà scarcerato molto presto” L'avvocato Michele Andreano ritiene che le porte del carcere potrebbero aprirsi molto presto per il nigeriano 29enne fermato dopo il ritrovamento del corpo di Pamela. Le accuse nei suoi confronti sono di occultamento e vilipendio di cadavere, non più Omicidio.Continua a leggere L'avvocato […] L'articolo Omicidio Pamela, parla il penalista: “Credo che ...

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Pamela - parla il nigeriano arrestato Video : Diventa sempre più complicata per gli inquirenti la vicenda che ha portato all'arresto del ragazzo 28enne di origini nigeriane #Innocent Oseghale, accusato in primo momento di aver ucciso e fatto a pezzi la giovane #Pamela Mastropietro. Fino ad ora sarebbero svariate le teorie sulla vicenda ed oggi il nigeriano è stato ascoltato presso la Procura di Macerata in merito alle accuse mosse nei suoi confronti. L'imputato ha risposto alle domande ed ...

Traini tace davanti al gip ma parla con il pm. Via l'accusa di omicidio per il nigeriano di Pamela : L'autore della sparatoria di Macerata, resta muto davanti il giudice per le indagini preliminari che conferma l'arresto. La morte di Pamela, dovuta forse ad overdose. 'Ha avuto una crisi, ho avuto ...

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Pamela - parla il nigeriano arrestato : Diventa sempre più complicata per gli inquirenti la vicenda che ha portato all'arresto del ragazzo 28enne di origini nigeriane Innocent Oseghale, accusato in primo momento di aver ucciso e fatto a pezzi la giovane Pamela Mastropietro. Fino ad ora sarebbero svariate le teorie sulla vicenda ed oggi il nigeriano è stato ascoltato presso la Procura di Macerata in merito alle accuse mosse nei suoi confronti. L'imputato ha risposto alle domande ed ha ...

"Pamela in overdose - sono scappato" - parla il nigeriano : Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Pamela ha avuto una crisi, è andata in overdose. Non sapevo cosa fare, sono scappato". E' quanto avrebbe sostenuto, secondo quanto si apprende da fonti della Procura di Macerata, Innocent Oseghale, il nigeriano finito in carcere per la morte di Pamela Mastropietro, la rag

Parla la mamma di Pamela : Sia fatta giustizia - ma niente odio : È all'indomani dei fatti di Macerata, dove sei persone sono rimaste ferite quando il 28enne Luca Traini ha aperto il fuoco contro persone di colore che vivono nella città marchigiana, che la mamma di Pamela Mastropietro Parla alla Stampa chiedendo "solamente giustizia".Ci vogliono "pene esemplari per chi ha ucciso e fatto a pezzi nostra figlia", mette in chiaro la donn in un'intervista, ma specifica ...

Parla la madre di Pamela la ragazza fatta a pezzi : Roma, 1 feb. , askanews, 'Da madre lo penso, se me lo permette. Non voglio la pena di morte, ma se lo lasciassero a me per quello che hanno fatto a mia figlia farei la stessa identica cosa che hanno ...