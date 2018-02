Pallanuoto | A1 | anticipo 15ma giornata Seleco Nuoto Catania batte in casa Trieste

oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Sfida tiratissima per quanto riguarda l’delladel campionato di A1 di. Alariesce a sfruttare il fattorendo per 9-8 al termine di un match davvero molto lottato la. A decidere è un super Alessio Privitera, autore di tre reti.CT-9-8CT: Jurisic, Lucas, Torrisi, La Rosa 1, Sparacino, Russo, Torrisi, Danilovic 1, Kacar 1 (1 rig.), Privitera 3, Divkovic, Kovacic 3, Graziano. All. Dato: Oliva, Podgornik, Petronio 3, Ferreccio, Giorgi 3, Diomedi, Gogov 1, Mladossich, Vico, Spadoni, Blazevic, Mezzarobba 1, Persegatti. All. Krstovic Arbitri: Fraunfelder e Marchisello Parziali 3-3, 2-2, 3-2, 1-1 Spettatori 50 circa. Espulso per proteste Giorgi (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche:4/10,2/4. Nessuno uscito per limite ...