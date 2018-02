Palermo | sequestro da un milione a imprenditore Rappa

Palermo : sequestro da un milione di euro e quadro Lo Iacono a imprenditore Rappa (2) : (Adnkronos) - Dalle indagini della Guardia di Finanza è inoltre emerso che Vincenzo Corrado Rappa ha sottratto dai beni della “Nuova Sport Car S.p.a.” anche un dipinto del pittore palermitano Francesco Lo Iacono , olio su tela “ Palermo e Monte Pellegrino”, acquistato dalla casa d’aste Sotheby’s per u

Palermo : 24mila metri quadri di discarica abusiva - sequestro a Carini : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - Una discarica abusiva di 24mila metri quadrati è stata sequestrata a Carini (Palermo) dalla Guardia di finanza in collaborazione con la polizia municipale. Sull'area, sita in via De Spuches, nella zona industriale, i finanzieri hanno trovato amianto, sfabbricidi, materi