PAGELLE Atalanta Milan Primavera 2-3 | i voti della partita Coppa Italia

PAGELLE/ Atalanta Milan Primavera : i voti della partita (Coppa Italia - primo tempo) : Pagelle Atalanta Milan Primavera: i voti della partita, i giudizi a migliori e peggiori che si sono sfidati nella partita valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 21:23:00 GMT)

PAGELLE Atalanta-Chievo 1-0 - partita non entusiasmante : Pagelle Atalanta-Chievo, partita non entusiasmante – Sono andate in archivio le gare delle 15 valide per la 23^ giornata del campionato di Serie A, in generale grandi emozioni e colpi di scena, non si può dire lo stesso della gara tra Atalanta e Chievo. La squadra di Gasperini sta disputando una stagione entusiasmante in tutte le competizioni ma oggi è sembrata meno lucida del solito, partita ‘difensiva’ per gli uomini di ...

PAGELLE Atalanta-Juventus 0-1 - Coppa Italia 2018. Higuain scatenato - Buffon miracoloso. Pesa l’errore di Gomez : La Juventus ha espugnato il campo dell’Atalanta, vincendo la semifinale d’andata della Coppa Italia per 1-0. A decidere è stata la rete di Gonzalo Higuain, dopo soli due minuti di gioco. I bianconeri hanno quindi messo già una serie ipoteca sulla qualificazione alla finale: ai bergamaschi servirà un’impresa al ritorno. Di seguito le Pagelle di Atalanta-Juventus 0-1. ATALANTA (3-4-1-2) Berisha 6 – Higuain lo ...

PAGELLE Atalanta-Juventus 0-1 : Buffon è un muro : Pagelle Atalanta-Juventus 0-1 – Si è conclusa l’andata della semifinale di Coppa Italia, importante prova di forza della Juventus sul campo dell’Atalanta in attesa della gara di domani tra Milan e Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri era reduce dal non entusiasmante successo sul campo del Chievo mentre quella di Gasperini dal netto successo in trasferta contro il Sassuolo. La Juventus mette subito le cose in chiaro e passa ...

LIVE PAGELLE Atalanta-Juventus - semifinale Coppa Italia in DIRETTA : la Juve ritrova Buffon per contenere l’assalto di Gomez e compagni : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Atalanta-Juventus Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Atalanta-Juventus, semifinale d’andata della Coppa Italia 2018. È la prima sfida di un doppio round che determinerà l’accesso alla finale. Favorita d’obbligo la Juve, detentrice del trofeo. I bianconeri, però, dovranno fare attenzione in casa della formazione rivelazione dell’ultimo biennio. La squadra di Gasperini sa ...

Sassuolo-Atalanta 0-3 PAGELLE - voti e highlights 22^ giornata : la Dea passa di forza (VIDEO) : Sassuolo-Atalanta 0-3 pagelle, voti e highlights 22^ giornata: la Dea passa di forza (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sassuolo-Atalanta – Un colpo di testa di Capitan Masiello, una girata a rete da centravanti puro di Cristante e un colpo da biliardo di Freuler regalano i tre punti all’Atalanta nel primo anticipo della 22° giornata ...

Atalanta Napoli 0-1. Le PAGELLE di NapoliSoccer.NET : Gli esami non finiscono mai. Napoli promosso - battuta anche la bestia nera Atalanta : Gli esami per Sarri e gli azzurri non finiscono davvero mai. Due settimane di intervallo dall'ultima gara, 19 giorni dopo la sconfitta casalinga in Coppa Italia, il mondo dell'informazione sportiva prevedeva uno stop per gli azzurri contro i bergamaschi. Esame superato a pieni voti. Reina: 7 Un grande salvataggio su un tiro maligno di Cristante basta a mettere ...

Atalanta-Napoli 0-1 PAGELLE - voti e highlights 21^ giornata : decide Mertens - Masiello sempre attento (VIDEO) : Atalanta-Napoli 0-1 pagelle, voti e highlights 21^ giornata: decide Mertens, Masiello sempre attento (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Atalanta-Napoli 0-1 pagelle, voti E highlights 21^ giornata – Una vittoria fondamentale per il Napoli di Maurizio Sarri, che consolida il suo primato in classifica battendo l’Atalanta in trasferta. A ...

PAGELLE/ Atalanta Napoli : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo) : Pagelle Atalanta Napoli: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori a Bergamo: tutti i giudizi sul match della 21^ giornata(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 13:23:00 GMT)