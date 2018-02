Olimpiadi in Corea del Sud | allarme Norovirus | 1200 addetti alla sicurezza in quarantena

Corea - alle Olimpiadi si teme l'epidemia di Norovirus : A Rio de Janeiro il problema si chiamava Zika. A PyeongChang è tempo di Norovirus, non particolarmente pericoloso, ma provoca diarrea e vomito forti e improvvisi, associati anche a disturbi ...

Olimpiadi in Corea del Sud - allarme Norovisur : 1200 addetti alla sicurezza in quarantena : Salgono a 86 i casi confermati di norovirus, un’infezione intestinale che ha colpito inizialmente 1200 addetti alla sicurezza dei villaggi olimpici di Pyeongchang, sede delle Olimpiadi invernali al via il 9 febbraio. Il comitato organizzatore sta attuando tutte le procedure per contenere il focolaio e al momento nessuno degli atleti è rimasto coinvolto. “A partire dal 6 febbraio abbiamo avuto 32 casi, ma oggi se ne sono aggiunti altri 54 ...

Corea - l’ipocrisia di PyeongChang : altro che “Olimpiadi Green” - subito dopo la fine dei Giochi saranno costruite 4 centrali a carbone : I Giochi Olimpici invernali di PyeongChang, che partiranno il 9 febbraio, sono stati celebrati dagli organizzatori come l’evento sportivo più ecologico di sempre. Mettendo da parte le qualifiche green dell’evento in sé, però, le comunità locali e i gruppi ambientali stanno sottolineando l’ipocrisia dello slogan che esalta l’ecologia, dal momento che nella provincia saranno costruite 4 centrali a carbone subito dopo la fine dell’evento. Altre 4 ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i grandi infortunati. Tante assenze di lusso in Corea del Sud : Ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 saranno presenti i migliori interpreti mondiali delle discipline della neve e del ghiaccio, ma con qualche eccezione. Vi sono innanzi tutto i numerosi sportivi russi esclusi per via della nota questione doping, così come per doping è attualmente squalificata la fondista norvegese Therese Johaug. Ma vi sono anche diversi atleti che si sono visti costretti a rinunciare alla competizione a cinque ...

Ai Giochi di Pyeongchang le due Coree sfileranno sotto un'unica bandiera. Ma i "nordisti" vogliono scappare al Sud.

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Francesca Bettrone correrà anche i 1500 in Corea del Sud : Era la prima delle riserve, ora invece è tra le iscritte alla competizione olimpica: Francesca Bettrone, per effetto della rinuncia della quota da parte di un’altra Nazione, entra a far parte del novero delle atlete che si daranno battaglia per le medaglie sui 1500 metri femminili nello Speed skating sul ghiaccio di PyeongChang. Per Bettrone, dunque, sull’anello sudCoreano si profila un triplice impegno: l’atleta azzurra si era ...

Il presidente della Corea del Nord Kim Yong-nam guiderà la delegazione alle Olimpiadi di Pyeongchang : Kim, sarà tecnicamente il più alto funzionario di Pyongyang a viaggiare dall'altra parte della Zona demilitarizzata che ha diviso per decenni le due Coree. Lo status ufficiale di Kim Yong-nam è abbastanza alto da giustificare un incontro con il presidente sudCoreano Moon Jae-In

Olimpiadi invernali - Seul convinta : “La Corea del Nord vuole migliorare i rapporti” : Olimpiadi invernali, Seul convinta: “La Corea del Nord vuole migliorare i rapporti” Dopo la decisione di Kim Jong-un di inviare in Corea del Sud una delegazione di diplomatici di alto livello Seul ha commentato: “Crediamo che tale decisione rifletta la determinazione di migliorare i rapporti Sud-Nord e di fare dei Giochi un successo, e che […] L'articolo Olimpiadi invernali, Seul convinta: “La Corea del Nord vuole migliorare i ...

Vaticano - storica presenza in Corea per le Olimpiadi : Il Vaticano è stato invitato ad una riunione organizzativa in vista delle Olimpiadi invernali del prossimo febbraio. Il Comitato olimpico internazionale, infatti, ha previsto la partecipazione di una delegazione della Santa Sede all'assemblea che si terrà dal 5 al 7 febbraio a Pyeongchang. La Chiesa cattolica, insomma, sta per volare in Corea. Il gruppo di delegati che partirà da Roma sarà guidato dal sottosegretario del Pontificio ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – ITALIA POTENZA MONDIALE! Azzurri in 14 sport - solo USA e Corea fanno meglio. Battute tutte le big : L’ITALIA è una POTENZA sportiva a livello mondiale. La nostra Nazione sarà presente in ben 14 sport su 15 alle ormai imminenti Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si tratta di un autentico primato. Soltanto gli USA (oltre ovviamente alla Corea del Sud, in qualità di Paese organizzatore) sono riusciti a realizzare l’en-plein e dunque a fare meglio del Bel Paese: un 15 su 15 fantasmagorico che certifica l’eclettismo dello ...

Olimpiadi invernali - ecco i 121 atleti azzurri in partenza per la Corea : Saranno 121 gli atleti che formeranno la spedizione azzurra ai Giochi Olimpici invernali PyeongChang 2018. Si tratta del record di partecipazione dell'Italia ai Giochi della neve e del ghiaccio fuori dai confini nazionali. Dei...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Corea del Sud e il fattore casalingo. Speranze di podio e l'obiettivo per il medagliere. Short ... : Alle due discipline tradizionali, si aggiunge lo skeleton, che ha trovato in Yun Sung-Bin , vincitore della Coppa del Mondo, una nuova stella. La prima medaglia della neve nella storia dello sport ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Corea del Sud e il fattore casalingo. Speranze di podio e l’obiettivo per il medagliere. Short track l’arma in più : Assente dal medagliere delle Olimpiadi Invernali fino al 1992, la Corea del Sud (o, più correttamente, la Repubblica di Corea), ha vissuto una forte crescita nelle discipline della neve e – soprattutto del ghiaccio – tanto da raggiungere il quinto posto del medagliere a Vancouver 2010, con un totale record di quattordici medaglie, di cui sei d’oro. In calo a Sochi 2014 (quattordicesima con tre ori ed otto podi complessivi), la ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : i plurimedagliati in gara in Corea. Marit Bjørgen la regina - Arianna Fontana miglior azzurra : Continua il conto alla rovescia per la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Ma quali saranno gli atleti più medagliati tra quelli in gara in Corea? La regina assoluta sarà senza dubbio la fondista norvegese Marit Bjørgen, con un bottino di sei medaglie d’oro, tre d’argento ed una di bronzo, per un totale di dieci podi all’attivo. Già primatista tra le donne nella storia delle Olimpiadi ...