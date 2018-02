Ntv-Italo accetta offerta fondo Usa di Gip da quasi due miliardi

Italo-Ntv : Mise-MEF - positivo l'interesse di potenziali investitori : E' quanto dichiarano in una nota congiunta il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e il Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan in merito all'interesse di un fondo di ...

Italo-Ntv - Padoan e Calenda tifano per la quotazione in Borsa : MILANO - La notizia arriva in fondo alla nota del Ministero di Economia e Finanza: i ministri Padoan e Calenda , Tesoro e Sviluppo, si schierano a favore della quotazione in Borsa di Ntv. E lo fanno alla vigilia del consiglio di amministrazione della società che ...

Italo a un bivio. Il CdA di Ntv valuterà offerta Fondo americano alternativa all'IPO : Teleborsa, - Un Fondo americano mette sul piatto oltre 2 miliardi di dollari per Italo , il treno lanciato da NTV - Nuovo Trasporto Viaggiatori nel 2006, all'epoca della liberalizzazione delle ...

I fondi Usa "fanno la spesa" in Italia : maxi offerta per i treni veloci di Ntv-Italo : I treni Italiani nelle mire dei fondi Usa. Il fondo americano Global Infrastructure Partners III Funds punta ad acquistare i treni Italo. Lo rende noto la stessa Italo comunicando di aver ricevuto una offerta...

Maxi-offerta da un fondo Usa per i treni veloci di Ntv-Italo : Un assegno da 1,9 miliardi di euro. Una valorizzazione di circa 2,4 miliardi, considerando il debito di circa 500 milioni appena rinegoziato con l'emissione di un prestito obbligazionario. Sul ...

Ntv Italo : mega offerta americana : NTV Italo, la compagnia ferroviaria privata diretta concorrente di Ferrovie italiane, sta per essere quotata alla Borsa Valori di Milano. Ma il suo cammino verso la quotazione potrebbe essere interrotto repentinamente. Infatti, sul tavolo del CdA dell'azienda è arrivata un'offerta per l'acquisto totale della compagnia da parte del Fondo americano Global Infrastructure Partners. Si tratta di un fondo con una massa amministrata di circa 40 ...

Ntv - gli americani vogliono comprare i treni di Italo : MILANO - Italo, la Borsa potrebbe non essere l'unica stazione d'arrivo. A sorpresa, a pochi giorni dal via libera della Consob per la quotazione di Nuovo Trasporto Viaggiatori, la società che gestisce ...

Lunedì sciopero 8 ore dei lavoratori Ntv - a rischio gli Italotreno : Lunedì 29 gennaio i lavoratori di Ntv saranno in sciopero dalle 10 alle 18. "Alla base della protesta - ricordano i sindacati - il mancato rinnovo del contratto aziendale, scaduto da tempo, e il ...

Ntv presenta domanda per quotazione in borsa del 35-40% Italo : Roma, 23 gen. (askanews) Ntv annuncia di aver preentato la domanda di ammissione alla quotazione in borsa di Italo per un quota del 35-40% del capitale. La società ha depositato alla Consob il ...

Italo in Borsa a febbraio. Ntv presenta domanda ammissione a MTA : Il dato è tratto: Italo va in Borsa a febbraio . Era previsto entro il 2018, il consorzio di analisti per mettere a punto l'IPO si era riunito a dicembre per studiare le modalità "tecniche" del ...