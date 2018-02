Sanremo 2018 - la seconda serata : in campo dieci big - ma Meta e Moro Non ci sono : Al via il secondo round del Festival, oltre alla metà dei campioni, quattro nuove proposte, ospiti Baudo e Leosini, oltre a Sting con Shaggy

Nadia Toffa dopo il malore : "Mi sento bene. Sorrido a tutti - sono allegra - vedo il bicchiere mezzo pieno. Iene? Non rinnego nulla" : MILANO ? ?Mi sento bene. Sorrido a tutti, sono allegra, vedo il bicchiere mezzo pieno?. COLORS ? #verde ? #evidenziatore #fluo #raggiodisole...

Non sono razzista - ma… : Siamo ancora gli “italiani brava gente”? Probabilmente no. E forse non lo siamo mai stati: la nostra storia novecentesca è ricca di macchie indelebili, dalla violenza del Fascismo alle leggi razziali che ha portato in seno e, pochi anni prima della caccia agli ebrei, l’uso dei gas asfissianti (iprite e fosgene) allo scopo, per altro mancato, di accelerare le operazioni belliche in Etiopia. Il problema è proprio quello: abbiamo di noi stessi una ...

Quintero : 'Non sono grasso - ho le ossa grosse' : BUENOS AIRES , Argentina, - In Italia lo abbiamo apprezzato nella breve parentesi di Pescara , 17 presenze e un gol, . Juan Fernando Quintero , colombiano classe '93, dopo aver lasciato la Serie A è ...

Sorpresa : Non ci sono prove che Innocent Oseghale abbia ucciso Pamela Video : Da alcuni giorni tutti i media non fanno altro che parlare delle vicende che hanno sconvolto #Macerata: l'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa, smembrata e ritrovata all'interno di due valigie, l'arresto del nigeriano #Innocent Oseghale in relazione al suo omicidio e l'atto di follia commesso da Luca Traini [Video], che ha aperto il fuoco contro undici persone di colore incontrate casualmente per strada per vendicare l'omicidio di ...

Raid razzista a Macerata - Traini resta in carcere : 'Non sono pentito' - : Il gip ha convalidato l'arresto del 28enne per strage aggravata ma non per il tentato omicidio plurimo contestato ma ritenuto assorbito nell'altro addebito

Omicidio Pamela : Non ci sono le prove contro Oseghale : Cade momentaneamente l’accusa di Omicidio a carico del 29enne Innocent Oseghale, a causa di mancanza di prove inconfutabili. A quanto pare, secondo il gip, sarebbe solo accusabile di occultamento e vilipendio di cadavere, rimane però aperta l’indagine per Omicidio. Innocent si sarebbe allontanato in seguito a una crisi della ragazza 'Pamela ha avuto una crisi da overdose e io sono scappato'. sono queste le dichiarazioni di Oseghale, dopo aver ...

Macerata - Luca Traini resta in carcere e ai magistrati dice : “Non sono pentito. Il mio obiettivo erano neri che spacciano droga” : Confermati l’arresto e il carcere per Luca Traini, il 28enne che sabato ha sparato nel centro di Macerata ferendo 6 migranti. Al termine dell’udienza di convalida, durante il quale l’estremista di destra ha deciso di non rispondere, il gip Domenica Potetti ha disposto al custodia cautelare per strage aggravata da odio razziale e ha ritenuto assorbito in quel reato l’ipotesi di tentato omicidio plurimo ipotizzato dalla ...

Fact Checking - Grasso : '25mila neomamme hanno abbandonato il lavoro perchè Non ci sono gli asili nido' : Sulla carriera delle neomamme pesa il fattore asili nido. Pietro Grasso, presidente del Senato e leader di Liberi e Uguali, nelle sue due ultime apparizioni televisive , Unomattina e Otto e Mezzo del ...

M5S - hacker sono 'un vaffa al Potere'? Non se attaccano piattaforma Rousseau : Tanto è cambiato in questi anni nel MoVimento 5 Stelle . Quando la comunicazione politica passava ancora tutta attraverso il blog di Beppe Grillo , in un post del 2012 dal titolo " Anonymous Inside " venivano esaltate le azioni del gruppo hacker sottolineando che queste erano "un ...

Francesco Monte abbandona l'Isola : "Mi devo tutelare in Italia". La Marcuzzi : "Non ci sono prove delle accuse" : La terza puntata de l' Isola dei Famosi si apre con il caso Canna-gate. Dopo il riassunto per immagini di ciò che è successo durante la settimana, Alessia Marcuzzi annuncia...