Noemi Video | Non smettere mai di cercarmi | Ieri ero

L’importanza dei legami secondo Noemi al Festival di Sanremo 2018 : video in Non smettere mai di cercarmi : A distanza di due anni dall’ultima partecipazione, Noemi ci riprova e torna in gara al Festival di Sanremo con il brano Non smettere mai di cercarmi presentato per la prima volta, questa sera, sul palco della prestigiosa kermesse canora. Il brano, scritto dalla stessa cantautrice romana in collaborazione con Massimiliano Pelan, Diego Calvetti e Fabio De Martino, anticipa il nuovo progetto discografico dal titolo La Luna, la cui uscita è ...

Noemi Durini : spunta un altro indagato - esce dal 'cilindro' di Lucio Video : C'è un nuovo indagato per l'omicidio di #Noemi Durini, la sedicenne di Specchia in provincia di Lecce, scomparsa lo scorso 3 settembre e ritrovata senza vita [Video] - assassinata con un coltello da cucina - nelle campagne di Castrignano del Capo dieci giorni dopo. La Procura della Repubblica di Lecce, ha iscritto nel registro degli indagati un meccanico di 49 anni, Fausto Nicolì di Patù, coinvolto nelle indagini da Lucio Marzo, l'ex fidanzato ...

C'è posta per te : i fidanzati - Alessio e Noemi - a Temptation Island? Video : In data sabato 13 gennaio 2018 [Video]è stato sancito il grande ritorno sul piccolo schermo di uno dei programmi televisivi più richiesti e ti della rete Mediaset: parliamo di #C'è posta per te. Come i fedeli telespettatori gia' sanno, questa trasmissione è dedicata a tutti coloro che hanno intenzione di recuperare rapporti familiari o amori perduti da anni, oppure regalare una magnifica sorpresa a persone a loro care. Nella puntata della nuova ...

Noemi Durini/ Video - Lucio ritratta : “Non l'ho uccisa io - è stato il meccanico Fausto” : Noemi Durini, svolta nell'omicidio: Video, Lucio ritratta. “Non l'ho uccisa io, è stato il meccanico Fausto”, ha dichiarato il fidanzato della ragazza in una lettera. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 17:43:00 GMT)

Video e testo de I Miei Rimedi di Noemi - il nuovo singolo racconta la forza di una donna ad ammettere i propri sbagli : I Miei Rimedi di Noemi è il nuovo singolo della cantante romana, in uscita venerdì 1 dicembre su tutte le piattaforme streaming e download. Il brano anticipa il nuovo progetto della cantante di X Factor, in uscita nel 2018. Il nuovo singolo I Miei Rimedi arriva dopo il successo di Autunno, brano apripista del nuovo progetto discografico di Noemi, ed è da oggi in rotazione radiofonica. Un pezzo ritmato e contemporaneo, con un sound che tende ...