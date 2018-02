Nintendo Switch | un gruppo hacker è riuscito a installare il sistema operativo Linux

Metroid Prime 4 in sviluppo da Bandai Namco e Ridge Racer 8 esclusiva Nintendo Switch? : Metroid Prime 4 è stato annunciato nel corso dell’E3 dello scorso anno con un piccolissimo video teaser di qualche secondo che ha mostrato solo il logo del gioco, ma da allora non si sono più avute sue notizie. I fan del gioco infatti non sanno nemmeno chi sia il suo sviluppatore visto che al riguardo c’è il massimo riserbo. Nintendo dallo scorso anno non ha mai rilasciato alcun dettaglio o spiegazione agli utenti in merito all’uscita di Metroid ...

Hyrule Warriors : Definitive Edition per Nintendo Switch torna a mostrarsi in un nuovo trailer : Oggi Koei Tecmo ha condiviso in rete un nuovo trailer dedicato al suo Hyrule Warriors: Definitive Edition per Nintendo Switch, a distanza di qualche giorno dall'ultimo che mostrava Link in azione.Il nuovo video, riportato da Dualshockers, questa volta si concentra su alcuni dei personaggi che appariranno nel gioco, tra cui Link, Zelda, Impa, Lana, Linkle, Wizzro, Cia e Volga.Il trailer, inoltre, ci permette di vedere i personaggi in azione in un ...

Tooth And Tail arriverà per Nintendo Switch : Lo strategico in tempo reale Tooth and Tail è un nuovo indie che metterà piede su Nintendo Switch, riporta MyNintendonews.Un fan ha infatti domandato agli sviluppatori quali fossero i loro programmi al riguardo, e gli sviluppatori gli hanno risposto che è proprio quello su cui stanno lavorando in questo momento.Manca per adesso una conferma ufficiale, ma ci aspettiamo arrivi presto.Read more…

Netmarble Games annuncia Seven Knights per Nintendo Switch : Netmarble Games annuncia ufficialmente lo sviluppo di Seven Knights per Nintendo Switch. Dopo il successo ottenuto su smartphone, il suo RPG arriverà anche sulla console Nintendiana. Seven Knights debutta su Nintendo Switch Nei panni di un eroe, in compagnia di Evan e Karin, dovrete salvare le terre di Ladernberg dal malvagio dio della distruzione. Scopriamo insieme le caratteristiche principali del titolo, in attesa di ...

[SWITCH]Ryujinx : un nuovo emulatore del Nintendo Switch : Dopo Yuzu,si aggiunge alla lista degli emulatori per Nintendo Switch,Ryujinx.Non è un fork di Yuzu del Team Citra,ma un nuovo emulatore sperimentale scritto in C# dallo sviluppatore gdkchan.Alcuni homebrew funzionano e Tetris mostra i loghi introduttivi (a volte), ma per ora è un semplice emulatore.Per eseguire questo emulatore, è necessario l’SDK .NET Core 2.0 (o versioni successive). Eseguire dotnet run -c Release -- game.nro ...

La serie Amnesia è in arrivo su Nintendo Switch? : È dalla piattaforma social Twitter che arriva una interessante indiscrezione riguardante Nintendo Switch e la serie di videogiochi horror Amnesia, composta dai capitoli The Dark Descent e A Machine for Pigs.Come riporta My Nintendo News, i due titoli potrebbero arrivare sulla console Nintendo, almeno nelle intenzioni del team di sviluppo.In risposta a un fan, Frictional Games ha pubblicato un tweet che afferma come lo studio sia molto ...

Bayonetta 2 per Nintendo Switch si mostra in un nuovo trailer : Nel corso dei The Game Awards 2017 è arrivato l'annuncio di Bayonetta 3 esclusivo per Switch, ma i fan del gioco dovranno aspettare ancora un po' di tempo prima di mettere mano al gioco. Tuttavia, i primi due episodi della serie stanno per sbarcare a breve sull'ibrida di Nintendo.Bayonetta 1 e 2 sono in arrivo il prossimo 16 febbraio su Switch e, per lenire l'attesa, ecco che Nintendo pubblica un nuovo trailer dedicato al secondo capitolo.Il ...

FIFA 19 e Madden 19 confermati per Nintendo Switch? : Con il grande successo di Nintendo Switch in termine di vendite, sembrerebbe abbastanza ovvio l'interesse dei vari publisher e sviluppatori nel pubblicare i propri titoli sull'ibrida della grande N.Tra le varie compagnie che puntano su Switch c'è anche EA, che ha già pubblicato il suo FIFA 18 sull'ibrida e, stando a un insider, potrebbe continuare a pubblicare i suoi giochi sportivi sulla console di Nintendo.L'insider Marcus Sellars, lo stesso ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy potrebbe approdare su Nintendo Switch quest'anno? : Dopo le prime indiscrezioni che riportavano riferimenti alla versione Nintendo Switch di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, ecco che si torna nuovamente a parlare del possibile arrivo del gioco sulla console ibrida.In realtà i rumor su altre versioni di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, oltre a quella PS4, ne menzionavano anche una per Xbox One, ma oggi, grazie alla segnalazione di GoNintendo, scopriamo che Max Arguile, Licensing Manager di GB Eye, ...

Celeste : il lancio migliore è quello su Nintendo Switch : Il creatore di Celeste, Matt Thorson, ha dichiarato che il gioco sta avendo un grande successo su Nintendo Switch.Come riporta Dualshockers, egli ha affermato come la versione per Switch del gioco stia vendendo più di quanto il team si fosse aspettato. Sembra proprio che Switch e Celeste siano fatti l'uno per l'altra, commenta, e aggiunge inoltre di essere felice che il gioco sia stato lanciato su tutte le piattaforme principali.Celeste è un ...

I migliori giochi Nintendo Switch : La Nintendo Switch si è rivelata essere il solito ottimo prodotto realizzato da Nintendo. Si tratta di una console ibrida ed è proprio questo che la contraddistingue e la fa spiccare nel gruppo delle console. Grazie al lavoro fatto da Nintendo, possiamo giocare sia in mobilità e sia seduti comodamente sul divano davanti al televisore. Purtroppo non sono stati sviluppati un gran numero di videogiochi ma abbiamo deciso di raccogliervi i migliori ...

Nintendo Switch - i migliori giochi per adulti : Nintendo è un po’ la Disney dei videogiochi e la sua comunicazione è sobria, colorata, pulita; il pubblico di riferimento è quello delle famiglie e il codice di comunicazione spudoratamente family oriented. giochi come Super Mario o Zelda, anche nelle loro ultime incarnazioni (Odissey e Botw) sono giganteschi, splendidi cartoni animati interattivi. Questo non vuol dire che sulle console Nintendo non si trovino titoli per un pubblico più ...

Che vita avrà Nintendo Switch? Parla la Casa di Kyoto : Nintendo ha sempre supportato a lungo le sue piattaforme, in particolare quelle portatili maggiormente quotate come il Game Boy, il Nintendo DS e il 3DS: il primo ha avuto una "vita" durata ben 13 anni grazie alle sue versioni sempre più aggiornate, il secondo è durato otto anni e il terzo si appresta a entrare a sua volta nella sua ottava stagione sul mercato. Che trend seguirà Nintendo Switch, nuova e acclamata console uscita sul mercato lo ...

The Town of Light : annunciata la versione per Nintendo Switch : The Town of Light, l'horror psicologico ambientato in Toscana nell'ex manicomio di Volterra, già disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One, si appresta ad uscire anche su Nintendo Switch.Come segnala Dualshockers, LKA e Wired Productions hanno confermato l'arrivo di The Town of Light: Deluxe Edition sull'ibrida di Nintendo. Questa Deluxe Edition sarà un'esclusiva Switch e, oltre ai contenuti disponibili per console, si distinguerà dalle altre ...