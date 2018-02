NAS chiudono 2 Asili nido senza autorizzazione e scarsamente igenici nel chietino

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Chieti - Sospensione dell'attività per due nidi d'infanzia della provincia di Chieti. Le chiusure sono state disposte a seguito di controlli dei Carabinieri del Nas di Pescara i quali hanno accertato che le due strutture erano prive di autorizzazioni. In un caso i militari per la tutela della salute hanno documentato, oltre all'asdi autorizzazioni, inadeguatezze igienico sanitarie e strutturali, come asdi spazi riservati agli adulti, predi spigoli privi di idonea protezione, asdi manuale di autocontrollo aziendale riferito all'attività di lavorazione pasti. Il sindaco ha quindi emesso il provvedimento di chiusura. Dall'inizio dell'anno scolastico i Nas di Pescara stanno conducendo una diffusa operazione di controllo su scuole private e pubbliche per tutelare la salute dei più piccoli e arginare forme di abusivismo. Da ...