Napoli | Younes non si presenterà a luglio? Rischia squalifica e risarcimento

Younes non va a Napoli / "Non so cosa farò" - ma il legale chiarisce : "E' un giocatore azzurro" : Younes non va a Napoli: "Non so cosa farò in estate": dichiarazioni shock del nazionale tedesco. Rischia clamorosamente di saltare il trasferimento.

Napoli - l'avvocato Grassani avverte Younes : "Ha firmato - rischia la squalifica" : L'ala tedesca ha già siglato l'accordo con il club di De Laurentiis ed ha il contratto in scadenza a giugno con l'Ajax

Younes non vuole andare al Napoli - parla l’avvocato del club : il calciatore rischia grosso! : Amin Younes sembra non voler proprio approdare al Napoli. Dopo aver mandato in fumo l’accordo tra i club per il suo arrivo già nel mese di gennaio, starebbe pensando di far saltare anche l’accordo a parametro zero già firmato per il mese di giugno. Questo però comporterebbe pesanti ritorsioni proprio nei confronti del calciatore, come rivelato dall’avvocato Grassani, legale del Napoli, ai microfoni di Radio Crc. ...

Napoli - Younes : 'Non so se verrò in Italia' : 'Non so se andrò a Napoli la prossima estate quindi non posso dire nulla ora. Penso soltanto a vincere il campionato con l'Ajax. L'accordo con la società azzurra non è andato avanti per motivi ...

Younes - io al Napoli in estate? Non so : Napoli, 6 FEB - "Non so se andrò a Napoli la prossima estate quindi non posso dire nulla ora. Penso soltanto a vincere il campionato con l'Ajax. L'accordo con la società azzurra non è andato avanti ...

Napoli e i rimpianti di mercato : hai visto Younes e Deulofeu? : C'è chi come Sarri ieri sera ha guardato Lazio-Genoa e chi a Napoli stamattina si è svegliato ripensando al mercato di gennaio. Già perché il club azzurro alla fine ha deciso di acquistare il solo ...

Napoli - Younes sempre meno convinto : "Non so se ci andrò a giugno. Potrei rinnovare con l'Ajax" : " Younes è sceso in campo nella sfida fra Ajax B e l' Helmond Sport , disputando una buona prestazione, culminata con il gol. L'ambiente ostile? Per il giovane tedesco è l'ultimo dei problemi. " Non ...

Clamoroso Younes - altro che Juventus : "ecco perchè non so se andrò al Napoli. Sono successe troppe cose" : Clamoroso colpo di scena intorno al futuro di Younes. Il Napoli ha già depositato il contratto del calciatore, ma lui svela: "ecco perché non so se mi trasferirò a giugno" LaPresse/Ciro Sarpa Era ...

Clamoroso Younes - al Napoli a giugno? Parla il tedesco e spiazza tutti : La telenovela legata a Younes si arricchisce di un nuovo capitolo che sa di macigno per il Napoli. Il tedesco aveva già svolto le visite mediche con il club partenopeo e sarebbe dovuto essere un’arma in più per Sarri per tentare l’assalto allo scudetto. Per “motivi personali” però il giocatore ha deciso di tornare in Olanda con l’affare che sembrava essere solo slittato a giugno. Invece le parole di Younes ...

Calciomercato Napoli/ News - Younes chiede la rescissione dell'accordo con gli azzurri? (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli News, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: ancora voci sul futuro di Amin Younes che avrebbe chiesto la rescissione anticipata agli azzurri.

Napoli - clamoroso Younes : può chiedere la rescissione del contratto : Il Napoli si prepara a scendere in campo per la gara di campionato contro il Benevento ma a tenere bano è anche la situazione Younes, un vero e proprio giallo per un calciatore che doveva essere agli ordine del tecnico Maurizio Sarri. Il classe 1993 era arrivato in Italia ed aveva svolto le visite mediche, poi era sugli spalti per assistere alla gara contro il Bologna. Poi il ‘giallo’ e la fuga in Olanda, secondo le prime voci per ...