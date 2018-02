Napoli | il sindaco De Magistris | ' Remiamo compatti per il terzo scudetto Con De

Sbarca a Napoli Alessia D'Alessandro : chi è la ricercatrice italo-tedesca del M5S che sfiderà il 'sindaco delle fritture' : ... anche in economia, per le prossime elezioni politiche - le parole della D'Alessandro - per cui faccio presente la mia disponibilità a collaborare con l'esperienza legata all'economia europea e ...

Mara Carfagna - la denuncia contro il sindaco di Napoli : 'De Magistris regala 50mila euro a dieci famiglie rom abusive' : L'ultima trovata del sindaco di Napoli Luigi De Magistris è regalare soldi a chi occupa abusivamente gli spazi pubblici. È il caso, ad esempio, della delibera della giunta napoletana che regala 50mila ...

Napoli - le parole di verità che non piacciono al sindaco de Magistris : Chiunque abbia a cuore il buon nome della città non può che dolersi per il riverbero negativo dei terribili episodi di cronaca degli ultimi giorni. Ma il sindaco dovrebbe farsene una ragione: quella ...

Quadrante : 'Il PD responsabile - abbiamo consentito l'approvazione del 'Salva Napoli'. Gestione del Sindaco approssimativa' : Lo pubblichiamo integralmente: 'Scrivo questa nota ai cittadini, ed in particolare ai simpatizzanti, affinché sia chiara la politica del partito a partire dalla delibera 'Salva Napoli'. Nonostante la ...

Sud : sindaco Messina - a Napoli secondo appuntamento C7 : Palermo, 10 gen. (AdnKronos) - Si riuniranno entro la fine del mese a Napoli i sette sindaci delle città metropolitane del Mezzogiorno. L'occasione sarà la seconda Conferenza programmatica del C7, il summit che lo scorso 29 maggio ha visto riuniti a Messina i primi cittadini di Bari, Napoli, Cagliar

La Peta invita il sindaco di Napoli a sostituire i giochi dartificio con spettacoli di luce silenziosi : A seguito della notizia che a Capodanno 35 persone sono state ferite da fuochi d'artificio e Petardi a Napoli, la Peta ha scritto al sindaco della città, Luigi de Magistris , con una proposta per ...

Napoli resta senza bus e metro e il sindaco insulta gli autisti : Napoli - Per una vita intera l'ha evocata per demonizzare gli altri, stavolta la «macchina del fango» la attribuiscono a lui. A Luigi de Magistris, sindaco sull'orlo di una crisi di nervi (e politica) per lo sfascio in cui versa il trasporto pubblico locale. L'Azienda napoletana mobilità versa in uno stato di coma vigile: oltre 200 milioni di euro di debiti e una richiesta di concordato preventivo presentata ...

Nuovo stadio Napoli - il sindaco di Melito : «Ho segnalato due aree a De Laurentiis» : Nuovo stadio Napoli, il sindaco di Melito Antonio Amente ha presentato i grafici di due terreni sui quali potrebbe sorgere la nuova cittadella dello Sport. L'articolo Nuovo stadio Napoli, il sindaco di Melito: «Ho segnalato due aree a De Laurentiis» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'assist del sindaco : 'A Melito due terreni per lo stadio del Napoli' : Ospite ai microfoni il primo cittadino di Melito: 'Sono convinto che abbiamo terreni a sufficienza per costruire una cittadella dello sport. Ho già consegnato i grafici al presidente, frutto di un ...

Luigi De Magistris - l'ultima trovata del sindaco di Napoli : una strada al terrorista Yasser Arafat : Una strada per Yasser Arafat . Questa l'ultima pensata del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris . Una decisione che, sicuramente, provocherà polemiche specie nella comunità ebraica partenopea. La ...

Claudio De Magistris - fratello del sindaco di Napoli - candidato con Liberi e Uguali : Claudio De Magistris , fratello del sindaco di Napoli , sarà candidato con Liberi e Uguali (Leu). Correrà, stando a quanto riporta Il Corriere , nel collegio del Vomero , quartiere in cui vive la ...