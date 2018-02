Motorola Moto Z2 Force | seri problemi al display Shattershield per alcuni esemplari

Android 8.0 Oreo è in rollout su diversi smartphone Motorola : Motorola inizia ad aggiornare ad Android 8.0 Oreo diversi suoi smartphone, recenti e meno recenti: l'ultima major release è in fase di distribuzione per Moto Z, Moto Z Play, Moto Z2 Play, Moto G5, Moto G5 Plus, Moto G5S, Moto G5S Plus e Moto G4 Plus. L'articolo Android 8.0 Oreo è in rollout su diversi smartphone Motorola è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Motorola esce dagli schemi : con le nuove Moto Mods il Gorilla Glass 5 diventa modulare : Motorola ufficializza tramite il proprio sito internet cinese cinque nuove Mods decisamente particolari: su una texture in policarbonato è apposto un Gorilla Glass 5

Motorola lancia Moto X4 nella variante con 6 GB di RAM e Android Oreo a meno di 350 euro : nella giornata odierna Motorola ha annunciato ufficialmente l'arrivo del suo Moto X4 in una versione con 6 GB di memoria RAM, Android Oreo out of the box ed un prezzo molto competitivo, pari a circa 318 euro al cambio. Questa variante verrà venduta, almeno inizialmente, solo in India,

Motorola Moto G6 Play : nuovi render 3D svelano il design : Ecco a voi il nuovo Motorola Moto G6 Play in un render 3D, che ce lo mostra da ogni angolazione: scopriamo tutti i dettagli di questo nuovo componente della serie Moto G che potrebbe arrivare già al MWC 2018 e dovrebbe utilizzare un disPlay con fattore di forma 18:9.

Il nuovo Motorola Moto E5 compare in nuovi render 3D : Il nuovo Motorola Moto E5 torna protagonista di nuove indiscrezioni e fa la propria comparsa in nuovi render 3D. Grazie a OnLeaks vediamo il presunto design del prossimo device entry level di Motorola. Il tasto home non compare, Motorola potrebbe aver optato per la navigazione a schermo ed aver spostato il lettore d'impronte sul retro, al di sotto dell'iconica "M". L'articolo Il nuovo Motorola Moto E5 compare in nuovi render 3D è stato ...

Motorola Moto X4 in arrivo in una nuova versione con Snapdragon 636 e 6 GB di RAM : Lenovo si starebbe preparando a lanciare in questo mercato una versione potenziata del Motorola Moto X4. Ecco le differenze rispetto all'originale

Android 8.0 Oreo per Motorola Moto Z2 Play e Moto Z in soak test in Brasile : Dal Brasile arrivano i primi soak test per l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per il Motorola Moto Z2 Play e per il Lenovo Moto Z. Nonostante questo è ancora presto per sapere con precisione quando partirà il roll out ufficiale. Fra l'altro, chi non ha ricevuto Oreo per Lenovo Moto Z, può scaricare le app aggiornate grazie a un membro del forum di XDA.

iPhone X - smartphone Motorola nuovo concorrente nel 2018? Due nuovi device Apple in arrivo : Il nuovo Motorola X5 foto tomshw.it iPhone X, smartphone Motorola nuovo concorrente nel 2018? Due nuovi device Apple in arrivo Motorola nuovo concorrente di iPhone X . Questo lo scenario che si ...

Motorola lancia la cover Moto Folio disponibile per i dispositivi della gamma Moto Z : Motorola lancia il nuovo Moto Folio disponibile per i dispositivi della gamma Moto Z. Cos'è? Una semplice cover a libro in grado di proteggere lo smartphone da urti e cadute

Motorola Moto G6 - Moto G6 Plus e Moto G6 Play in nuove immagini : Stanno facendo rapidamente il giro del Web alcune nuove presunte immagini dei Motorola Moto G6, Motorola G6 Play e Motorola Moto G6 Plus, smartphone che Lenovo potrebbe lanciare già in occasione del Mobile World Congress del prossimo mese a Barcellona. Guardiamole insieme

Smartphone Motorola 2018 - svelati in anticipo il G6 - X5 e Z3 : L'anticipazione di Droid Life è stata confermata anche da Evan Blass, giornalista sempre ben informato sul mondo degli Smartphone. Per un'azienda come Motorola che stava cercando il rilancio dopo ...

Motorola con Moto Z3 e Moto Z3 Play potrebbe chiudere con il design passato secondo queste immagini leaked : Compaiono alcune immagini leaked che mostrano come dovrebbero essere i nuovi Motorola Moto Z3 e Moto Z3 Play oltre a svelare una Moto Mod per la connettività in 5G.

Motorola Moto G6 - Moto G6 Plus - Moto G6 Play e Moto X5 : prime immagini - schede tecniche e prezzi : Nuove informazioni emergono su Motorola Moto G6, Moto G6 Plus, Moto G6 Play e Moto X5: ecco immagini, caratteristiche tecniche e prezzi di questi nuovi smartphone di Lenovo.