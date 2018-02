Mostre Roma 2018 | al Museo dell' Ara Pacis l' esposizione ' Magnum Manifesto'

Ligabue - Muccino e un omaggio speciale a Christopher Nolan : al via a Roma tre mesi di film - Mostre e incontri : ... dalle animazioni dei grandi maestri giapponesi come Isao Takahata e Mamoru Hosoda alla poetica dei fotogrammi di Abreu nel Bambino che scopri il mondo , cartone animato brasiliano vincitore al ...

Mostre da vedere nel weekend : 7 appuntamenti con l'arte e la fotografia da Londra a Milano - da Torino a Roma : Da Milano, con il '68 Altrove di Fausto Giaccone alla galleria Expowall, a "New Perspective" in Triennale, dagli scatti di Amazon di Andreas Gursky e la sua "enciclopedia della vita" a Londra all' "L'Occhio Magico di Carlo Mollino", il dandy-architetto-fotografo in mostra alla galleria Camera di Torino. E poi il maestro giapponese antesignano dei manga "Utagawa Kuniyoshi, Il visionario del mondo fluttuante" al Museo della Permanente di Milano, ...

Mostre Roma 2018 : a Cinecittà 80 anni di storia italiana : L'esposizione permetterà al pubblico di ammirare uno spaccato degli ultimi 80 anni di storia, tra cinema e principali fatti di cronaca, attraverso 150 immagini e video provenienti dagli Archivi dell'...

Roma - nelle Mostre di Guido Reni si torna bambini : c'è tempo fino al 28 gennaio : ... per poi fare un salto nello spazio di Cosmos Discovery ed ancora un tuffo nel mondo jurassico dei Dinosaur Invasion ed ancora il fantastico mondo dei Brikmania ed infine la mostra della scienza con ...

Musei in Musica a Roma : sabato 9 dicembre Mostre - concerti e spettacoli a 1 euro : Musei civici e altri spazi culturali aperti dalle 20.00 alle 02.00 di notte con mostre, concerti e spettacoli e ingresso a 1 euro. sabato 9 dicembre 2017 si svolge a Roma la nona edizione di Musei IN Musica, che coinvolgerà più di 30 spazi con circa 25 mostre e oltre 100 repliche di spettacoli dal vivo. Una full immersion nella vita culturale della Capitale The post Musei in Musica a Roma: sabato 9 dicembre mostre, concerti e spettacoli a 1 euro ...

