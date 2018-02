Mostra d’Arte dedicata a Sant’Agata

@TeatroArciliuto - Roma 6 febbraio 2018 – TiAmoDaMorireOnlus presenta la Mostra d’Arte “MALEfemmina” : Martedì 6 febbraio 2018 al Teatro Arciliuto di Roma l’appuntamento è con gli Eventi di sensibilizzazione contro la violenza di genere organizzati dall’Associazione “Ti Amo Da Morire Onlus”, che in questa occasione presenterà la Mostra d’Arte a cura di Antonio E.M. Giordano dal titolo MALEfemmina, cui seguiranno il Reading letterario di Sara Piersantelli e Claudio Cipriani, […]

Terremoto Marche - “Tesori Ritrovati” : in Mostra le opere d’arte dei territori colpiti : Nella seconda metà del 2018 l’Università di Camerino, Comuni di San Severino, Camerino e San Ginesio, varie Unioni Montane, con il sostegno dall’Arcidiocesi di Camerino organizzeranno la mostra “Tesori Ritrovati”: verranno esposti anche la Madonna della Pace del Pinturicchio e la Natività di Lorenzo d’Alessandro provenienti da San Severino Marche . In mostra opere d’arte tra tele e sculture, ma anche arredi ...

Opere d’arte salvate dal sisma del 2016 rivivono in Mostra 3D : Roma– Grazie al Codacons e al ministero dei Beni culturali migliaia di Opere d’arte scampate al terremoto del centro-Italia tornano a vivere. Il progetto sara’... L'articolo Opere d’arte salvate dal sisma del 2016 rivivono in mostra 3D su Roma Daily News.

In Vaticano la prima Mostra d’Arte sacra “Via Pulchritudinis” : Roma, 5 gennaio 2018 – Ancora una volta Roma si riconferma capitale mondiale dell’arte grazie alla mostra “Via Pulchritudinis”, la prima esposizione internazionale sull’arte sacra che prevede eventi collaterali e visite guidate in Vaticano. Il taglio del nastro è fissato per il 3 febbraio 2018 e l’evento sarà inaugurato da un esclusivo concerto all’interno della Cappella [...]