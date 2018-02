Mondiali Russia 2018 | la Tunisia ' convoca' Rani Khedira ma lui rifiuta | ' Parlo solo

Mondiali di calcio in Russia - una petizione per fermare lo sterminio dei cani randagi : Mondiali di calcio in Russia, una petizione per fermare lo sterminio dei cani randagi Per prepararsi ad ospitare la Coppa del mondo di calcio la Russia potrebbe uccidere migliaia di animali randagi. L’accusa lanciata da Ekaterina Dmitrieva, direttrice dell’organizzazione animalista City animal protection foundation.Continua a leggere Per prepararsi ad ospitare la Coppa del mondo di […] L'articolo Mondiali di calcio in Russia, una petizione ...

Mondiali Russia 2018 - “cani randagi sterminati in massa nelle città delle gare”. La petizione a Putin : Mancano ancora 5 mesi al fischio d’inizio dei Mondiali di Calcio ma la Russia è già sotto accusa per lo sterminio dei cani randagi presenti nelle 11 città che quest’estate ospiteranno le partite della Coppa del Mondo. Per il Governo russo la vita di un cane randagio vale circa 130 euro: questo è il compenso che prendono i volontari ingaggiati per cercare e sopprimere gli animali prima che si accendano i riflettori sugli stadi. A ...

Pazza idea Tevez - l'Apache punta i Mondiali di Russia 2018 : 'è un sogno - ma se faccio bene metterò in difficoltà Sampaoli' : Avere il miglior giocatore del mondo ti rende favorito, con Messi l'Argentina può vincere in Russia'. Sampaoli dal canto suo non ha chiuso le porte al ritorno di Tevez, sottolineando che se l'...

Mediaset - dai Mondiali in Russia attesi ricavi per 115 milioni : Il Biscione punta a un target di raccolta complessivo di 115 milioni, il 47% in più di quanto investito per aggiudicarsi i diritti tv. L'articolo Mediaset, dai Mondiali in Russia attesi ricavi per 115 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Per i Mondiali di calcio in Russia saranno massacrati cani e gatti : gli altri precedenti : Strage di cani e gatti in vista dei Mondiali di calcio in Russia. Un canovaccio che si ripete tristemente ad ogni evento sportivo internazionale che si disputa in Europa e non solo. I Mondiali di calcio in Russia si stanno avvicinando sempre più e noi italiani saremo costretti a guardarli senza la nostra nazionale. A me sinceramente frega poco, visto che non tifo per l’Italia in maniera accanita da Usa ‘94. Ma sicuramente per tanti sarà un duro ...

Calcio - Mondiali 2018 con il VAR? Moviola in campo vicinissima alla Russia - il 3 marzo l’ufficialità : Ormai è quasi sicuro che il VAR sarà presente ai Mondiali 2018 di Calcio. La rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, dovrebbe dunque essere la prima a poter beneficiare della cosiddetta Moviola in campo. I test svolti a Zurigo nella giornata di ieri sembrano aver promosso l’utilizzo della tecnologia durante l’evento più importante ma la conferma ufficiale arriverà solo il 3 marzo quando a Zurigo si terrà ...

La Fifa annuncia : 'Ci sarà il Var ai Mondiali di Russia 2018' : Ormai manca davvero solo l'ufficialità, che arriverà il prossimo 3 marzo, giorno dell' "Annual General Meeting" dell'IFAB, l'International Board, l'unico organismo che può modificare le regole del ...

Mondiali - l'Ifab raccomanda la Var in Russia : si va verso il sì : La riunione di oggi all'Ifab, ente che definisce le regole del calcio, si è svolta all'insegna della Var, analizzando lo studio dell'università di Leuven sull'uso della tecnologia in campo. I ...

L'annuncio : il Var ci sarà anche ai Mondiali in Russia : ROMA - Il Var ci sarà anche ai Mondiali in Rusesia. Lo ha annunciato il dirigente della Fifa Philippe Le Floc'h. 'Il Var ci sarà, è sicuro - ha detto Le Floc'h - Penso che sia fantastico utilizzare la ...

Mondiali Russia 2018 - una nazionale vuole Roberto Mancini : i dettagli : Roberto Mancini non ha mai nascosto la volontà di allenare una nazionale. In queste settimane si è più volte proposto come successore di Giampiero Ventura sulla panchina dell’Italia, ma al momento non è ancora arrivata la chiamata della Figc. Il tecnico di Jesolo potrebbe però diventare c.t di una nazionale che disputerà i Mondiali di Russia 2018. La Federazione australiana infatti avrebbe deciso di affidare la panchina della nazionale ...

Mondiali di calcio Russia 2018 - un’occasione per massacrare un po’ di cani : Nell’anno 2010 mi recai in Ucraina per turismo insieme ad amici. Nella località dove eravamo alloggiati si notava per le strade una estrema povertà. Essa si riverberava anche sui cani randagi che vagavano per le strade. Io facevo quello che potevo, portando loro da mangiare. Due anni dopo, nel 2012, di quei cani che avevo visto restavano probabilmente solo gli scheletri in qualche fossa comune, visto che per ripulire le città che dovevano ...

Shock Russia - “doping di stato anche per i Mondiali di calcio” : rischia l’esclusione da parte della Fifa! : Le notizie che arrivano dall’Inghilterra fanno tremare la Russia a pochi mesi dai Mondiali che giocherà in casa nell’estate del 2018. Una nuova bufera è in arrivo per il mondo del pallone, dopo un’inchiesta del Daily Mail che potrebbe sollevare un vero e proprio polverone. Dopo l’acclarato doping di stato russo che ha portato all’esclusione della Nazione dalle Olimpiadi invernali, adesso un nuovo caso sconvolge il ...