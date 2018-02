MIRABELLI | MILAN Gattuso ha cambiato il Milan | ambiamo a qualcosa di

Milan - MIRABELLI : 'Mi auguro che Gattuso possa restare il nostro allenatore per 10 anni' : MilanO - 'Gattuso non è solo grinta e forza. È un grande uomo oltre ad essere un allenatore preparato. Mi auguro che possa restare il nostro allenatore per 10 anni, non solo per questa stagione o la ...

Milan - MIRABELLI a tutto campo : il futuro di Gattuso - il caso Andrè Silva e Strinic : Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti all’evento “Amici dei Bambini” toccando diversi temi a cominciare dal futuro di Gennaro Gattuso: “Cosa mi piace di lui? tutto. Lavora molto, ha capacità da grande allenatore ed entra nella testa dei giocatori. Mi auguro che possa rimanere al Milan ancora dieci anni. Il giorno in cui abbiamo affidato la panchina a ...

Milan - MIRABELLI : "Gattuso ha convinto tutti. Ancora in corsa per gli obiettivi" : 'L'eredità di Galliani? Un ruolo importantissimo, sapevo che sarebbe stata dura. Ora siamo a metà dell'opera di un percorso che ci vede forse non al massimo delle nostre aspettative, ma crediamo nel ...

Ufficiale - Paletta lascia il Milan : il saluto di MIRABELLI : Ufficiale, Paletta lascia il Milan: il saluto di Mirabelli – “La decisione di rescindere il contratto con Paletta è stata concordata tra le parti. Ci tengo a salutare un grande uomo prima che calciatore. Un esempio di correttezza, professionalità e lealtà sportiva. In bocca al lupo Gabriel, per tutto quello che verrà nella tua carriera”. Così Mirabelli saluta il difensore Paletta ed ufficializza l’addio al Milan, percorso ...

Milan - alta tensione MIRABELLI; Inter - altro colpo?; Juve-Balo : il punto : La sessione invernale di calciomercato è alle battute finali. Finora solo l'Inter, tra le 'big' di Serie A, ha messo a segno i colpi più importanti. La Juventus continua a lavorare per la prossima stagione mentre il Milan è concentrato sulle cessioni. Inter, c'è l'offerta per l'attaccante. Dopo gli acquisti di Lisandro Lopez e Rafinha, la società nerazzurra potrebbe mettere a segno il terzo colpo della sessione invernale di calciomercato. ...

Milan - MIRABELLI : 'False le voci di un litigio con l'agente di Gomez' : 'In merito alle voci di un litigio con l'agente di Gustavo Gomez, ci tengo a precisare che sono completamente false. Sulle trattative di mercato in essere, in questo momento concentrate sulle uscite, ...

Caos Milan - rissa tra MIRABELLI e Gomez : vetri rotti e sedie che volano! : Le notizie che arrivano da casa Milan relativamente al calciomercato non sono certo di quelle che esaltano i tifosi. In entrata non si farà praticamente nulla, mentre in uscita la rosa verrà sfoltita. Il ds del Milan Massimiliano Mirabelli e Augusto Paraja, agente di Gustavo Gomez, hanno avuto un alterco molto acceso durante una discussione per il trasferimento del difensore paraguaiano. Secondo quanto rivelato dai colleghi argentini di TyC ...

Milan - è caos societario : rapporto della GdF. E MIRABELLI lavora sul mercato. Video : Il Milan di Gennaro Gattuso [Video] è tornato al lavoro, ma in casa rossonera continua la bufera sulla cessione del club da parte di Silvio #berlusconi all'imprenditore cinese Yonghong Li. Nei giorni scorsi il quotidiano nazionale 'La Stampa' ha lanciato una notizia di inchiesta sulla compravendita del #Milan, notizia poi smentita sia dalla Procura che da Fininvest ex proprietario del club rossonero. Nei giorni scorsi è arrivata l'ennesima ...