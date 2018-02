Milena Gabanelli | ' Sparatoria contro gli immigrati solo un orrendo fatto di cronaca nera'

Otto e Mezzo - Milena Gabanelli : «Dataroom era pensato per la Rai. L’addio a Viale Mazzini? Non avevo scelta» : Milena Gabanelli, Otto e Mezzo Misuratissima, precisa, obiettiva nei giudizi. Milena Gabanelli è apparsa ieri sera su La7 dimostrando – qualora ce ne fosse stato bisogno – di che pasta è fatta. Chissà che qualcuno in Rai non abbia meditato sull’autogol commesso con le sue dimissioni forzate da Viale Mazzini. Ospite a Otto e Mezzo, la giornalista ha presentato Dataroom, la nuova striscia di data journalism da lei stessa curata ...

Luigi Di Maio annuncia i big nelle liste M5S : "Attori - militari e imprenditori nei collegi uninominali". La giornalista Milena Gabanelli dice no : Nomi "dal mondo delle forze armate, dell'imprenditoria, attori impegnati sui temi sociali". Sono questi i candidati che si presenteranno con il Movimento 5 Stelle nei collegi uninominali. Lo ha anticipato il candidato premier, Luigi Di Maio, senza però fare nomi, in collegamento con Radio 105 Matrix. Riferendosi agli avversari politici, ed in particolare al Pd, Di Maio ha detto: "Questi nomi, credo, non li faranno stare sereni".Chi non si ...

Milena Gabanelli/ "Fake news? Sono più pericolose le scelte dei politici..." : In un'intevista concessa a Il Fatto Quotidiano, la giornalista e conduttrice Milena Gabanelli ha criticato la stretta del governo sulle fake news in vista della campagna elettorale(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 18:57:00 GMT)

Milena Gabanelli : «Riparto dal Corriere - dai social e dal web» Arriva Dataroom Video : Al via il 22 gennaio su Corriere.it Dataroom, la nuova sfida di Milena Gabanelli. Numeri e dati per spiegare argomenti complessi in pochi minuti

Milena Gabanelli e la discesa in politica : 'Mai dire mai' : 'La tentazione forte non ce l'ho mai avuta, ma mai dire mai ...'. Milena Gabanelli parla così a proposito di un suo ingresso in politica che, dice, 'mi ha corteggiata un po'... ogni tanto qualcuno mi chiede ma io so che posso essere più utile se posso continuare a fare il mio mestiere'. Parlando ai microfoni di Radio Cusano ...

Milena Gabanelli : "Il mio candidato premier ideale è muto. Il nostro paese è guidato da gente mai andata a scuola" : Mercoledì 10 gennaio Milena Gabanelli è intervenuta ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Diverse le questioni trattate su cui è stata chiamata ad esprimersi: dal giornalismo alla politica, dalla scuola alla Rai.Sulle polemiche che in questi ultimi giorni hanno investito Fazio e Vespa, non ...

