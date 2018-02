Milano Violenze contro la moglie e i figli minorenni arrestato quarantenne

Milano : violenze ripetute su moglie e figli minori - arrestato : Milano, 6 feb. (AdnKronos) - Un uomo di 42 anni, M.B., è stato arrestato a Milano dalla Polizia Locale dopo che la moglie, F. L. di 44 anni, lo ha denunciato per i continui maltrattamenti e violenze nei suoi confronti e dei figli della coppia, che hanno dai sei ai quattordici anni. L’uomo è un disoc

Disabili - minori - vittime delle violenze : nasce a Milano il primo Codice dei diritti degli indifesi : Raccoglie le principali leggi ed è a cura dell'Ordine degli avvocati. Uno strumento utile per magistrati, operatori e volontari del terzo settore e della scuola

Questura Milano : tassista abusivo arrestato per violenze sessuali : Milano, 22 gen. (askanews) Gli investigatori della Squadra mobile della Questura di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un tassista abusivo di 30 anni ...

Milano - arrestato tassista abusivo : accusato di violenze su due donne : La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un tassista milanese abusivo. L'uomo, 30 anni, è accusato di due episodi di violenza sessuale, avvenuti sempre a Milano,...

Milano - la senatrice Segre tra i liceali "Basta violenze e indifferenza" : tutta dedicata ai giovani la prima uscita pubblica da senatrice a vita di Liliana Segre. Nell'aula magna del liceo classico Carducci ricorda di aver indossato i panni di testimone della Shoah a 60 ...

Milano - minacce al parroco e violenze : l’oratorio chiude le porte a chi non è tesserato. “Lasciati soli nel degrado” : Si entra solo con la tessera. Costa 5 euro, ma se la famiglia non può pagare è la parrocchia ad accollarsi la spesa. Età massima? Tredici anni. I ragazzi più grandi e i genitori d’ora in poi resteranno fuori. La piccola rivoluzione ha luogo nell’oratorio del quartiere Corvetto, periferia sud di Milano. Episodi di violenza e vandalismo hanno portato alla decisione di limitare gli ingressi. “Dovevamo sempre controllare chi entrava e che cosa ...

Milano - rapine e violenze per ricostituire la gang dei Latin King : 2 arresti : In manette un 20enne appena uscito dal carcere minorile e un 23enne, anche lui con precedenti. Sono accusati sette rapine, tra cui una a una madre con bambino...

Barriera di Milano - undicenne incinta dopo le violenze sessuali : arrestato il vicino di casa : Non sa nemmeno come nascono i bambini. Eppure, a soli 11 anni, è rimasta incinta. Stuprata da quello che credeva uno zio, un compagno di giochi, ma che si è trasformato in un orco. Di quelli di cui lei, leggendo le fiabe, aveva paura. Un uomo di 35 anni è stato arrestato, a Torino, con l’accusa di violenza sessuale. Uno stupro commesso sulla figlia...