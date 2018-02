Milano - una 20enne uccisa a coltellate. Fermato l’amico che la stava ospitando : un tranviere di 39 anni Foto : La vittima è Jessica Valentina Faoro, era ospite nella casa di Alessandro Garlaschi. L’uomo, sposato e conducente del tram 15, è ancora trattenuto in casa dalla polizia

Giallo a Milano, uccisa una ragazza di vent'anni

Milano. Il consiglio comunale approva la modifica dell’accordo di programma Portello : Con 25 voti favorevoli, 2 astenuti e 6 contrari il consiglio comunale di Milano ha ratificato l’atto integrativo e modificativo

Miracolo al San Raffaele di Milano : ridata la vista ad una donna non vedente : ... Massimo Doris , ha dichiarato: ' Con orgoglio abbiamo finanziato interamente il primo impianto italiano di microchip sottoretinico, considerato il più evoluto sistema di visione artificiale al mondo ...

Strage nel tribunale di Milano : Un clandestino tra le guardie : S embra impossibile, ma ai varchi del Palazzo di giustizia quel giorno c'era pure un clandestino. Una guardia giurata con una sfilza di precedenti: per questo il serbo Riza Zivanovic era stato espulso dall'Italia ma, tanto per cambiare, era rimasto nel nostro Paese. Di più, prestava servizio nella cittadella giudiziaria di Porta Vittoria, insieme a un manipolo di pregiudicati, accusati di reati gravissimi - furto, rapina, traffico di ...

Milano - a fuoco un appartamento : saltata una donna e i suoi gatti : Una donna è finita all'ospedale per leggere ustioni per un incendio che si è sviluppato nella notte tra sabato e domenica in un appartamento in una palazzina in zona Barona alla periferia di Milano. ...

Milano - Regionali 2018 : Abagnale cambia fronte in una notte : Carmine Abagnale Fino a venerdì, assessore per il centrodestra in un municipio milanese. Da ieri, candidato in una lista civica a sostegno di Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo che per conto del Pd ...

Milano. Le storie dei dipendenti comunali deportati : Quindici persone, quattro donne e undici uomini, quattro delle quali sarebbero state deportate nel campo di concentramento nazista di Auschwitz.

The JIMI HENDRIX REVOLUTION – la religione elettrica – Venerdì 23 Marzo al Teatro Della Luna di Milano : THE JIMI HENDRIX REVOLUTION – la religione elettrica, è lo spettacolo dedicato all’intera storia di JIMI HENDRIX in programma il 23 Marzo 2018 al Teatro Della Luna di Milano. I biglietti sono in vendita nel circuito TicketOne (prezzi a partire da 17€). The JIMI HENDRIX REVOLUTION, organizzato dall’agenzia di produzione e management We4Show – a new concept for the show, è un viaggio appassionante attraverso le parole, le note e […]

Milano - cane chiuso in balcone minuscolo : denuncia di una cittadina : Un cane di taglia grande chiuso in un minuscolo balcone è stato visto e fotografato da una cittadina, che ha poi avvertito le autorità.Lo scorso 29 gennaio, una signora residente nella zona 9 di Milano, a nord della città, ha visto un cane di razza husky chiuso in un piccolissimo balcone, senza la possibilità di muoversi o entrare in casa. La donna ha quindi deciso di fotografare la scena e, dopo aver avvertito la polizia locale, ha pubblicato ...