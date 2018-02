Milano Nuova biblioteca al Lorenteggio oltre 200 progetti

Milano : Comune - nuova biblioteca Lorenteggio - presentati 201 progetti : Milano, 6 feb. (AdnKronos) - Grande partecipazione per il concorso internazionale legato alla realizzazione della nuova biblioteca al Lorenteggio: sono state 201 le proposte arrivate attraverso la piattaforma telematica Concorrimi.it. La Commissione, composta da quattro membri rappresentanti del Com

Milano - stilista impiccata : disposta nuova perizia medico legale e cadavere riesumato : Il prossimo 21 febbraio inizieranno i nuovi accertamenti medico legali disposti sul cadavere di Carlotta Benusiglio, la stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa a un albero di piazza ...

Startup : nuova riunione al distretto Fintech di Milano con Mef e istituzioni : Facebook Twitter tweet Milano, 1 feb. , AdnKronos, - Seconda riunione informale al Fintech District di Milano organizzata dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Al tavolo, presieduto dal consigliere del ministro Pier Carlo Padoan, Stefano Scalera, hanno partecipato le Banca d'Italia, Consob, Agcm ed Ivass insieme a Startup, fondi di ...

Milano - stilista impiccata : nuova autopsia - salma sarà riesumata : sarà effettuata una nuova autopsia, con la formula dell'incidente probatorio, sul cadavere di Carlotta Benusiglio, la stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa ad un albero di piazza ...

Jason Derulo in Italia - posticipato il concerto a Milano : info rimborso biglietti e nuova data : Jason Derulo in Italia si sarebbe dovuto esibire il prossimo 11 marzo a Milano (Mediolanum Forum di Assago) ma l'evento è stato appena posticipato insieme all'intero tour del cantante. Il tour europeo di Jason Derulo verrà interamente riprogrammato tra settembre e ottobre 2018. Il motivo è legato ai lavori sul nuovo disco di inediti che sta concludendo, impossibilitato ad abbandonare lo studio di registrazione. Gli eventi in programma per il ...

Gorgonzola e cocktail - la nuova esperienza di gusto a Milano : Gorgonzola e cocktail, la nuova esperienza di gusto a Milano Sfida all’ultimo drink tra sette professionisti per l’abbinamento vincente con il famoso formaggio erborinato. Continua a leggere L'articolo Gorgonzola e cocktail, la nuova esperienza di gusto a Milano sembra essere il primo su NewsGo.

Biglietti in prevendita per il 3° concerto degli U2 a Milano : annunciata una nuova data al Mediolanum Forum di Assago : Com'era prevedibile, si aggiunge un 3° concerto degli U2 a Milano dopo i primi due eventi già dichiarati sold out. La band capitanata da Bono Vox rimane in Italia per qualche giorno in più, con una nuova data fissata per il 15 ottobre, ancora al Mediolanum Forum di Assago. Come accaduto per le prime due date già annunciate per il tour indoor che andrà a toccare la grande arena alle porte di Milano, le prevendite dei Biglietti non partono ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari inizia una nuova settimana (29 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimana. Pochi dati macroeconomici provenienti dall'Eurozona. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 03:28:00 GMT)

Nuova data degli U2 a Milano il 15 ottobre 2018? Annunciati ulteriori concerti per il tour europeo : A poche ore dall'apertura della prevendita generale dei biglietti per i concerti degli U2 a Milano, circola l'indiscrezione di una potenziale Nuova data per la band irlandese al Mediolanum Forum di Assago, sempre nel mese di ottobre 2018. Oltre ai concerti dell'11 e 12 ottobre già confermati, infatti, in caso di sold out per entrambi gli eventi potrebbe essere annunciata a breve una Nuova data, stando a quanto riporta l'informatissimo sito ...

Milano - inaugurata nuova sede St.Louis School per 700 studenti : Milano, 17 gen. (askanews) È stata inaugurata dal sindaco, Giuseppe Sala, la nuova sede milanese della St. Louis School in via Colonna, zona Portello. Una struttura di 7.500 metri quadrati, già sede ...

Striscia - nuova aggressione a Vittorio Brumotti : bottigliate alla stazione di Milano : L'inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, è stato aggredito nuovamente con la sua troupe da alcuni pusher mentre realizzava un servizio sullo spaccio attorno alla stazione Centrale di ...

La nuova vita di 'Vittorio' - l'albero di Natale donato da Sky a Milano - : Era stato acceso la sera del 6 dicembre e con i suoi 30 metri è stato il più alto abete di sempre in Piazza Duomo. Adesso verrà messo a disposizione degli studenti di design del Politecnico: ne ...

La nuova "casa" di Romagnolo e Costanza è la Cus Pro Patria Milano : Elena Romagnolo e Valentina Costanza non lasciano il mondo delle corse. Reduci dall'addio al gruppo sportivo dell'Esercito, le atlete biellesi hanno firmato un accordo con la Cus Pro Patria Milano, società nata all'inizio del 2008 dalla fusione tra la ...