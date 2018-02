Milano Il Municipio 5 celebra il Giorno del Ricordo

Milano. L’edificio di via Fratelli Zoia sarà destinato a spazi di socialità per gli abitanti del Municipio 7 : Sono state approvate dalla Giunta Sala le linee d’indirizzo per la concessione in uso a titolo oneroso dell’ex scuola primaria

Nel Municipio 8 il primo Sportello Famiglia di Milano : Ha aperto, presso il Centro di aggregazione multifunzionale del Municipio 8, in via Lessona 20, il primo “Sportello Famiglia” di Milano. Punto di consulenza per l’erogazione di servizi alla Famiglia e a sostegno del reddito, questo “desk pilota” darà il…Continua a leggere →

Sportello famiglia - nel municipio 8 primo punto consulenza Milano : Milano, 20 dic. (askanews) Apre giovedì 21 dicembre presso il Centro di Aggregazione Multifunzionale del municipio 8, in via Lessona 20, il primo 'Sportello famiglia' di Milano. È un punto di ...

Il programma del Natale nel Municipio 6 del Comune di Milano : Fino al 7 gennaio 2018 il Municipio 6 del Comune di Milano offrirà ai cittadini/e una serie di iniziative culturali e di aggregazione sociale nei luoghi più significativi della zona. Natale in Municipio 6 è la rassegna di eventi gratuita…Continua a leggere →

Milano : Municipio 7 dona 500 chili di pane in beneficenza : Milano, 16 dic. (AdnKronos) - Il Municipio 7 di Milano ha donato 500 chili di pane all'associazione benefica pane Quotidiano Onlus di Viale Toscana a Milano. All'iniziativa hanno partecipato il presidente del Municipio Marco Bestetti, con gli assessori Antonio Salinari e Tiziana Vecchio. "Il pane -

Milano Municipio 5. Concerto di Natale per arpa e voce : Concerto di Natale in Municipio 5. ll Presidente Alessandro Bramati e l’assessore alla Cultura Rosa Di Vaia, per conto del Municipio 5, invitano la cittadinanza a partecipare al “Concerto di Natale per arpa e voce” che si terrà domenica 10…Continua a leggere →