Milano | come governare la metropoli tra competizione hi-tech e solidarietà

Milano - manifesto omofobo fuori da un liceo : gay come "untori" di un "mare di malattie" : Un mega volantino dal titolo abbastanza chiaro. Una sfilza di dati pseudoscientifici su un "mare di malattie". E un posto, una scuola, scelto niente affatto a caso. Episodio di omofobia al liceo scientifico Leonardo...

Basket - Eurolega 2018 : Stella Rossa-Milano. Programma - orari e tv. Come vederla in Diretta Streaming : Dopo la vittoria in casa del Barcellona, nuovo impegno in trasferta per l’Olimpia Milano nella 22a giornata di Eurolega. La squadra di Simone Pianigiani volerà in Serbia a Belgrado per fare visita alla Stella Rossa. Si gioca venerdì 9 Febbraio alle ore 19.00 ed è una sfida molto importante per l’Armani Exchange, che ha l’occasione di migliorare ulteriormente la sua classifica. Nelle ultime quattro giornata, infatti, Milano ha ...

Starbucks a Milano assume 150 persone : come candidarsi : Frappuccini in arrivo in piazza Duomo. Dopo un’epopea di conferme, smentite, palme, polemiche e riconferme, sembra ormai più che ufficiale l’imminente sbarco di Starbucks in Italia. A Milano, per la precisione, dove l’ex Palazzo delle Poste di Piazza Cordusio si appresta non sono a diventare la prima caffetteria della Sirena su suolo tricolore, ma anche la prima Starbucks Reserve Roastery d’Europa. Uno dei pochissimi ...

Starbucks Milano - lavoro : come candidarsi : Il primo negozio della multinazionale statunitense, Starbucks, aprirà a Milano nell'autunno 2018. Dopo anni di speculazioni e false speranze, la notizia è finalmente ufficiale. La caffetteria sarà situata in Piazza Cordusio, Milano, e stando alla voci, sarà la più grande di tutta Europa, ben oltre 2.400 metri quadrati. Lo Starbucks milanese sarà ben diverso dai quasi 13mila store, sparsi per tutto il mondo, appartenenti alla colosso ...

Milano : Sala - sostenere Milano come guida operativa d'Italia : "Ma Milano tanto poi comunque va avanti da sola e si apre al mondo e all'Europa - ha concluso -, vogliamo considerala un po' come la guida operativa? Non guida politica perché noi dei ministeri non ...

Biotestamento - in via Larga apre lo sportello di Milano : ecco come funziona : La dichiarazione è libera e volontaria e deve essere redatta dai maggiorenni attraverso un atto pubblico

La mostra di Frida Kahlo a Milano per andare oltre il mito. Quando Picasso disse : "Neanche io so dipingere una testa come lei" : Un anno prima di morire, nell'aprile del 1953, la Galeria de Arte Contemporaneo di Città del Messico ospitò la prima importante retrospettiva messicana dedicata ai dipinti di Frida Kahlo (1907-1954). Lei era troppo malata per poter presenziare, o meglio, così pensarono gli organizzatori, ma all'improvviso, il colpo di scena. Verso le otto di sera l'artista, vestita con il suo costume messicano preferito, arrivò con ...

Barcellona-Olimpia Milano - Eurolega 2018 : programma - orario e tv. Come vederla in Diretta Streaming : Dopo la sconfitta nel derby contro Varese, l’Olimpia Milano torna a pensare all’Eurolega. La squadra di Simone Pianigiani vola a Barcellona, dove giovedì sera (ore 19.00) sfiderà la squadra catalana nella 21a giornata della manifestazione continentale. Una partita molto importante per l’Armani Exchange, che con una vittoria aggancerebbe in classifica proprio il Barcellona e soprattutto lo supererebbe in virtù della differenza ...

Palazzo Chigi : pronti a intervenire per riproporre Milano come sede Ema : Alla luce di quanto sta emergendo sull'assegnazione ad Amsterdam della sede Ema, fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che il governo intraprenderà ogni opportuna iniziativa presso...

Milano - i cittadini al memoriale della Shoah : “Gli italiani non sono come Fontana” : “Sembrano cose incredibili”, “Perdoniamolo, ma tanto non vince”, “Spero che gli italiani non siano come lui”, “Purtroppo è vero che gli porterà voti perché in Italia c’è tanta disumanità”, “È da ignoranti parlare di razze”. sono questi i commenti, alla frase di Fontana sulla razza bianca, dei cittadini e turisti che a Milano oggi hanno visitato il memoriale della Shoah. Il ...

Smog : Torino - Milano e Napoli le peggiori città europee. Roma come Parigi : Torino, Milano e Napoli sono in testa alla classifica delle città europee più critiche per lo Smog: i valori peggiori per concentrazione media annuale di polveri sottili , Pm10, si registrano a Torino ...