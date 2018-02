Milano al centro per la 57esima edizione del Salone del Mobile

Milano - Regionali 2018 : cambio di casacca nel giorno delle liste. Il caso Abagnale agita il centrosinistra : Carmine Abagnale Poliziotto in pensione, con un passato di consigliere comunale in Forza Italia prima, Pdl poi, infine all'opposizione con gli alfaniani durante la giunta Pisapia. Trombato alle ultime ...

'Un giro in macchina per osservare le bellezze del centro di Milano? Perchè no tanto ci sono i parcheggi di Milano centro' : Chi opta per la scienza può parcheggiare al Carducci Parking di via Olona, 4 per visitare Il Museo della Scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, il più ampio museo tecnico-scientifico in ...

Elezioni politiche - i primi nomi dei candidati : ecco quelli del centrosinistra a Milano : La direzione nazionale del Partito Democratico, dopo una lunga nottata, sabato 27 gennaio ha 'partorito' una lista di candidati alla Camera e al Senato alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018 , che ...

Milano : prefettura attiva 'Centro coordinamento soccorsi' : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - La prefettura di Milano ha attivato il 'Centro coordinamento soccorsi' per il coordinamento del soccorso - coinvolte forze dell’ordine, Polizia stradale, Polizia ferroviaria, vigili del fuoco, AREU 118, Croce Rossa, Trenord, Rfi - per l'incidente ferroviario avvenuto st

Corona - il pm : Sequestrare la casa in centro a Milano - restituire 1 - 8 milioni : "Confiscare la casa a Fabrizio Corona ma restiturglì circa un milione e ottocentomila euro perchè ha pagato in parte le tasse". E' questa la richiesta conclusiva del procuratore aggiunto di Milano Alessandra Dolci nel procedimento davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, chiamata a decidere se confiscare l'appartamento di via De Cristoforis, nella zona della movida milanese, e i 2,6 milioni ...

Milano - ragazza drogata in un pub del centro e violentata : tre arresti - : Il gip ha confermato le ordinanze di custodia cautelare per gli uomini che nella notte tra il 13 e il 14 aprile scorso avrebbero abusato di una 23enne dopo averle versato nel drink la cosiddetta "...

Milano - colpo in pieno centro : apre la Bmw e ruba il navigatore in 57 secondi esatti : Prima un colpo sul finestrino che ha mandato in mille pezzi il cristallo, poi poche ed esperte mosse per staccare il navigatore gps da una Bmw Serie 3. Tutto in meno di un minuto: 57 secondi netti. È successo l'altra sera in Porta Romana...

Milano - moglie fa scoprire prostituzione in centro massaggi : 'Mio marito ci spende tutta la pensione' : La moglie di un pensionato ha chiesto aiuto ai carabinieri di San Donato Milanese lamentando che il marito 65enne stava dissipando gran parte della sua pensione in un centro massaggi cinese, in cui la ...

Milano - Fontana : "Il centrodestra è coeso. Ora la chiave di volta sarà l'autonomia" : Prima uscita pubblica con il segretario della Lega Matteo Salvini per Attilio Fontana da candidato del centrodestra alla corsa per la presidenza della Regione Lombardia. Il leader del Carroccio e l'ex ...

Moglie di un pensionato fa scoprire giro di prostituzione in un centro massaggi cinese a Milano : La Moglie di un pensionato ha chiesto aiuto ai carabinieri di San Donato Milanese lamentando che il marito 65enne stava dissipando gran parte della sua pensione in un centro massaggi cinese, in cui la donna sospettava non avvenissero solo massaggi terapeutici.Grazie a questa e ad altre segnalazioni i militari hanno individuato un centro massaggi orientali vicino alla strada Paullese in cui gli investigatori ritengono avvenisse anche ...

Milano. Smog e siccità - anno record : il più caldo dal 1899. Centro tropicale - aria fresca a Trenno. La mappa : La Milano del 2017 calda e arida come non succedeva da un secolo. Una Milano che dimentica la pioggia e i maglioni di lana e soffoca sempre più nello Smog che produce. Lo racconta Fondazione ...

Rapina in una gioielleria di Brera - in pieno centro a Milano : Milano, 20 dic. (askanews) Colpo in una gioielleria nel pieno centro di Milano, nella prestigiosa zona Brera. Poco prima delle 11, due Rapinatori sono entrati nel negozio 'Paradiso Luxury' di via ...

Milano : apre il primo Centro Servizi ENEA della Lombardia su efficienza energetica e tecnologie antismog : Promuovere l’efficienza energetica nella riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, ridurre i consumi di combustibili fossili e le emissioni dannose per la salute e l’ambiente, migliorando la qualità dell’aria con tecnologie innovative e pratiche sostenibili. Questi alcuni dei Servizi offerti dal primo Centro di Consulenza energetica Integrata della Lombardia che l’ENEA, grazie ad un accordo con la Città metropolitana di ...

Milano. Il centro religioso Madre Teresa propone Karol Wojtyla : Il Municipio 5 di Milano ha organizzato uno spettacolo intitolato “Karol Wojtyla” che si terrà sabato 23 dicembre alle 18 presso il centro religioso Madre Teresa in via E. Bugatti n. 11. Si tratta del racconto della vita di Karol Wojtyla,…Continua a leggere →