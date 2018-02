Milano | 19enne uccisa a coltellate in un appartamento | arrestato un tranviere

19enne uccisa a Milano - fermato un uomoAlla base del delitto un no della ragazza : 19enne uccisa a Milano, fermato un uomoAlla base del delitto un no della ragazza Trapelano le prime indiscrezioni sull’omicidio di via Brioschi: la vittima lavorava come colf presso una coppia di coniugi. Lui, un tranviere 39enne, si sarebbe invaghito della giovane e al suo rifiuto avrebbe perso la testa. Continua a leggere L'articolo 19enne uccisa a Milano, fermato un uomoAlla base del delitto un no della ragazza sembra essere il primo su ...

Chi era Jessica - la 19enne uccisa a Milano : Gli occhioni blu sono spesso in primo piano, così come i capelli biondi e lunghi che le incorniciano il viso. E poi i sorrisi, le linguacce, i selfie con le amiche e i baci con quello che sembra ...

Milano - una 19enne uccisa a coltellate. Arrestato l’amico che la stava ospitando : un tranviere di 39 anni Foto : La vittima è Jessica Valentina Faoro, era ospite nella casa di Alessandro Garlaschi, 39 anni. L’uomo, conducente del tram 15 di Atm, è stato Arrestato per omicidio

Milano - 19enne uccisa a coltellate : 13.32 Una diciannovenne è stata trovata uccisa a coltellate in un appartamento a Milano: sospettato del delitto il padrone di casa, un 39enne che abita lì con la moglie. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane uccisa e l'uomo sospettato avevano una relazione. Il delitto è avvenuto nel quartiere Stadera, sud di Milano, non lontano dal Naviglio Pavese. I vicini descrivono la coppia che viveva nell'appartamento come schiva e un po' scostante e ...

