Milan | Gattuso resterà allenatore per la prossima stagione | più di un' idea

Milan - bomber dalle polveri bagnate : altro rebus per Gattuso : MilanO - Gattuso sta risolvendo tanti problemi in casa Milan, ma resta sempre sul tavolo la questione relativa all'attacco poco prolifico: nelle ultime 8 giornate di campionato, un solo gol dai ...

Inter - rispunta Conte : matrimonio in estate? Milan alla finestra - ma Spalletti e Gattuso… : Inter, rispunta Conte: matrimonio in estate? Milan alla finestra, ma Spalletti e Gattuso… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, rispunta Conte- Continua il periodo piuttosto complicato per l’Inter e per Luciano Spalletti. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, trapelate dall’Inghilterra, Antonio Conte, qualora dovesse esser esonerato ...

Milan - Mirabelli su Gattuso : “Qui per dieci anni” : Milan, Mirabelli: “Non cerchiamo sostituti” Era il 27 Novembre, quando Montella fu esonerato dal Milan, al suo posto subentro Gennaro Gattuso. Il tecnico rossonero, non ha iniziato nei migliori dei modi la sua avventura sulla panchina del Milan, per esempio, pareggiando con il Benevento, o perdendo 3-o contro il Verona. Poi, la squadra di Gattuso ha cambiato registro. Dopo il ritiro natalizio della squadra, il Milan ha battuto in ...

MIRABELLI - Milan/ "Gattuso ha cambiato il Milan - ambiamo a qualcosa di importante!" : Parla MIRABELLI: "Gattuso ha cambiato il Milan, siamo in corsa per tutto". Il direttore sportivo rossonero elogia il tecnico e fa il punto sugli obiettivi stagionali(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 01:18:00 GMT)

Milan - Mirabelli : 'Mi auguro che Gattuso possa restare il nostro allenatore per 10 anni' : MilanO - 'Gattuso non è solo grinta e forza. È un grande uomo oltre ad essere un allenatore preparato. Mi auguro che possa restare il nostro allenatore per 10 anni, non solo per questa stagione o la ...

Mirabelli : 'Gattuso al Milan altri dieci anni. André Silva indietro rispetto alle attese. Strinic? Stiamo valutando' : André Silva non sta ancora dando ciò che ci aspettavamo ma sono sicuro che abbiamo tra le mani un giocatore che in futuro sarà tra i migliori al mondo. A Kalinic non dobbiamo dare troppe ...

Milan - Mirabelli a tutto campo : il futuro di Gattuso - il caso Andrè Silva e Strinic : Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti all’evento “Amici dei Bambini” toccando diversi temi a cominciare dal futuro di Gennaro Gattuso: “Cosa mi piace di lui? tutto. Lavora molto, ha capacità da grande allenatore ed entra nella testa dei giocatori. Mi auguro che possa rimanere al Milan ancora dieci anni. Il giorno in cui abbiamo affidato la panchina a ...

Milan - Mirabelli : "Gattuso ha convinto tutti. Ancora in corsa per gli obiettivi" : 'L'eredità di Galliani? Un ruolo importantissimo, sapevo che sarebbe stata dura. Ora siamo a metà dell'opera di un percorso che ci vede forse non al massimo delle nostre aspettative, ma crediamo nel ...

Milan - Caressa : 'Sempre creduto in Gattuso - allenatore da grande squadra' : Fabio Caressa , giornalista di Sky Sport, parla di Gennaro Gattuso e del suo Milan : 'Quando cambia tutto in una società bisogna ritrovare dei punti fermi, questi si trovano nelle radici e tradizioni. Gattuso rappresenta questo, è ...

Milan - l'ex Maxi Lopez : 'Gattuso è l'uomo giusto!' : Maxi Lopez , attaccante dell' Udinese , parla del Milan a la Gazzetta dello Sport : 'Come l'ho visto? Bene. Gattuso è l'uomo adatto per questa squadra. Deve riportare il club ad alti livelli e ce la sta mettendo tutta. E' stato un piacere ritrovare lui, col quale avevo ...

Serie A - Milan Ufficiale : Esonerato Montella - al suo posto Gattuso : Nel day after del deludente pareggio casalingo a reti inviolate con il Torino, il Milan ha deciso di esonerare Vincenzo Montella, affidando The post Serie A, Milan Ufficiale: Esonerato Montella, al suo posto Gattuso appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Milan - il guaio di Gennaro Gattuso : manca un attaccante : A Udinese il Milan incassa un brutto stop nel sogno di rimonta sull'Inter. Colpa della sfortunata carambola che porta al pari dei friulani, certo. E dell'ingenuità di Calabria costa la sesta ...

Milan - Gattuso : “Siamo giovani e certe cose possono succedere” : L’intervista di Gattuso nel post-match Udinese-Milan. Dopo tre successi consecutivi, il Milan contro l’Udinese, pareggia. Un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre. Un’ 1-1 maturato per “colpa” dei giocatori del Milan. Infatti nel primo tempo, i rossoneri giocavano da squadra, cercando spesso Bonaventura, Andrè Silva e Suso. Proprio quest’ultimo aveva portato in vantaggio il Milan, con un ...

Milan - Andrè Silva flop e la rabbia di Gattuso : Prima pagina del Corriere dello sport con riferimento alla chance sprecata da Andrè Silva a Udine. Il portoghese, tornato titolare a distanza di due mesi dall'ultima volta, non convince e sembra un flop. Gattuso mastica amaro per l'...