Meta-Moro restano? Ulteriori valutazioni

Sanremo : Ermal Meta e Fabrizio Moro restano in gara : restano in gara a Sanremo con il brano 'Non mi avete fatto niente' di Ermal Meta e Fabrizio Moro: 'Non si tratta di un plagio, l'autore è lo stesso e il regolamento prevede la possibilità di ...

Sanremo 2018 - la scaletta della seconda serata : i cantanti in ordine di ingresso - gli ospiti - e il punto sul “caso Meta-Moro” : “Nessuno scoop. Non c’è alcun plagio, Fabrizio Moro ed Ermal Meta rimangono in gara“. Anzi, no, un passo indietro: “Ci stiamo muovendo con i nostri legali, stiamo valutando bene la situazione, dateci tempo“. La Rai non prende ancora una posizione chiara sul “Moro-Meta Gate” e sembra non avere ancora le idee limpide. Come svelato questa notte dal sito AltroSpettacolo.it, la canzone Non ci avete fatto ...

Meta-Moro restano in gara : Sanremo, 7 feb. (AdnKronos) - "Il brano ha i requisiti di canzone nuova. Quindi rimane in gara". Il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo, chiude così la querelle sul brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro 'Non mi avete fatto niente'. "Non c'è nessuno scoop. L'autore aveva dichiarato fin da subito la r

Sanremo è Sanremo #3 – Le pagelle della serata e il caso Meta-Moro. : Perché Sanremo è Sanremo, recitava il brano interpretato da Maurizio Lauzi, figlio di Bruno, al Festival di Sanremo 1995 targato Pippo Baudo. Da allora molte cose sono cambiate, ma il Festival della Canzone Italiana, giunto alla 68° edizione, rimane ancora l’evento più atteso. Sulle pagine di UnDueTre.com vi riportiamo i rumors che trapelano dalla cittadina ligure, giorno per giorno, ora per ora, minuto per […] L'articolo Sanremo è Sanremo ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro - si va verso la «grazia» a Sanremo 2018. Baglioni cita Cesare : «Il dado è tratto» | Ascolta i brani a confronto : La canzone «Non mi avete fatto niente», molto simile a «Silenzio», rischia la squalifica. Il vicedirettore di Rai1: «Solo una rielaborazione di un brano del medesimo autore». Il caso non è ancora chiuso: «Dateci il tempo di valutare»

Un Dopofestival alla camomilla - buonanotte ai suonatori. Un intimorito Edoardo Leo mette a tacere l’unico accenno di critica (sulla questione Meta-Moro) : Dopofestival, Edoardo Leo Al Dopofestival 2018 il clima è disteso, forse anche troppo. Tra musica, chiacchiere e battute alla camomilla (buonanotte ai suonatori), l’atmosfera si fa piuttosto colloquiale e lo spirito originario della trasmissione – tradizionalmente caratterizzato da una certa vis polemica – ne esce un po’ annacquato. I conduttori Edoardo Leo e Carolina Di Domenico sono a loro agio e si comportano con ...

SANREMO 2018 - IL FESTIVAL DI BAGLIONI/ News live : Fiorello porta al 52% - caso Meta-Moro e ritorno di Vecchioni : SANREMO 2018, News live: ascolti boom con il 52,1% di share batte la prima serata di Conti-De Filippi. Ospiti di stasera, il ritorno di Roberto Vecchioni e il caso-plagio Meta-Moro(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 14:15:00 GMT)

Ermal Meta e Fabrizio Moro rimangono in gara : svelato il motivo : Festival di Sanremo: Ermal Meta e Fabrizio Moro non verranno squalificati Ermal Meta e Fabrizio Moro rimangono in gara a Sanremo 2018. E’ stata la produzione della kermesse musicale più importante a dichiararlo poco fa nella conferenza stampa. Ma perchè la loro partecipazione al Festival sarebbe stata messa in discussione? I due cantautori sono finiti nell’occhio del ciclone in queste ultime ore per via del loro brano presentato al ...

CANZONE ERMAL Meta E FABRIZIO MORO SQUALIFICATA?/ Video - Baglioni “no plagio” - ma la Rai indaga (Sanremo 2018) : La CANZONE "Non mi avete fatto niente" di ERMAL META e FABRIZIO MORO somiglia al pezzo "Silenzio" di Ambra Calvani e Gabriele De Pascali. No plagio perchè dello stesso autore: aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 13:55:00 GMT)

Fasulo - Meta e Moro restano in gara : ANSA, - SANREMO, 7 FEB - Resta in gara a Sanremo il brano 'Non mi avete fatto niente' di Ermal Meta e Fabrizio Moro: "Non si tratta di un plagio, l'autore è lo stesso e il regolamento prevede la ...

Sanremo - Ermal Meta e Fabrizio Moro restano in gara : "Nessun plagio - è un'autocitazione" : Pericolo scampato per Ermal Meta e Fabrizio Moro. I due favoriti dai bookmaker per la vittoria a Sanremo 2018 sono stati travolti da un'accusa di presunto plagio immediatamente dopo...

Ermal Meta e Fabrizio Moro rimangono in gara a Sanremo 2018 : arriva la difesa di Baglioni : Ermal Meta e Fabrizio Moro rimangono in gara a Sanremo 2018. Il brano portato al Festival ha tutti i requisiti per essere definito come inedito, dal momento che la parte già conosciuta non rappresenta più del 33% del totale. La questione attendeva una risposta rapida, che è prontamente arrivata in conferenza stampa e da parte di Claudio Fasulo. Non mi avete fatto niente rimane in gara e non è oggetto di squalifica, dal momento che rispetta i ...

La Rai assolve Meta e Moro - ma al Festival è polemica : Allarme rientrato (o forse no) per Ermal Meta e Fabrizio Moro, ma anche per il Festival di Sanremo, che a meno di 24 ore dall'esordio stava per essere travolto già dal primo "scandalo"...

Sanremo 2018 : resta in gara il brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro : 'Il brano ha i requisiti di canzone nuova. Quindi rimane in gara '. Il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo , chiude così la querelle sul brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro 'Non mi avete fatto ...