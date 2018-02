Messi | il terzo figlio si chiamerà Ciro

SACERDOTI UCCISI/ Messico - massacrati due preti - gravissimo un terzo vittime dei signori della droga : Due SACERDOTI UCCISI e un terzo in gravissime condizioni: nuovo blitz dei trafficanti di droga in Messico contro i religiosi che cercano di aiutare la popolazione(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 13:27:00 GMT)