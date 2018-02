Mercoledi 7 Febbraio sui canali Sky Cinema HD

L'Italia tra pioggia e neve : le previsioni per oggi mercoledì 7 febbraio : oggi un’altra giornata con pioggia e vento forte in gran parte d’Italia. Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare indicano cielo generalmente molto nuvoloso o coperto, con deboli...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 7 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 7 febbraio 2018: Contento che Rossella (Giorgia Gianetiempo) abbia accettato il suo invito a cena, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) decide di donarle un anello. Anita (Ludovica Bizzaglia) viene ingaggiata dal Caffè Vulcano, intanto Ugo (Raffaele Imparato) fa un’inattesa comunicazione a Luca Grimaldi (Marco Basile). Filippo (Michelangelo Tommaso) inizia ad aumentare la percentuale di rischio dei ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 7 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 7 febbraio 2018: puntata pomeridiana – Severo parla chiaro e dice a Francisca che rivuole subito le sue terre. Hernando incontra intanto il nuovo impresario, Aquilino Benegas, il quale spiega che bisogna modificare l’intera strategia di vendita. puntata in prima serata – Mauricio è disperato: sta per arrivare sua moglie a Puente Viejo e non sa cosa attendersi. Quando poi arriva, ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio 2018 : anticipazioni puntata 413 di Una VITA di mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio 2018: Fabiana e Teresa riescono ad eVITAre l’incontro tra Ursula e Cayetana. Lolita vede Felipe e Huertas intenti a discutere e ne parla a Trini. Felipe rivela a Mauro che sta pensando di lasciare Huertas e infatti cerca di far pace con Celia promettendole di dedicarsi da ora in poi solo a lei. Elvira Valverde rovina gli inviti alla festa di debutto, ma convince ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di mercoledì 7 febbraio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 7 febbraio 2018: Sheila Carter (Kimberlin Brown) è tornata in città perché intende chiedere aiuto a Katie (Heather Tom) per scusarsi con Eric (John McCook) e l’intera famiglia Forrester. Sheila dice di essere cambiata e sembra persino sincera, sta di fatto però che il proiettile che per poco ha mancato Quinn (Rena Sofer) è stato sparato dalla casa di Katie e questo particolare mette tutti in ...

Le previsioni meteo per domani - mercoledì 7 febbraio : Dove pioverà e dove no, che poi è la cosa che interessa davvero The post Le previsioni meteo per domani, mercoledì 7 febbraio appeared first on Il Post.

Teatro ALESSANDRO BENVENUTI in L'AVARO di Molière al Teatro Erba di Torino da mercoledì 7 a domenica 11 febbraio 2018 : ... posto unico euro 24,50 + euro 1,50 prev ridotto unificato , under 26, over 60, abbonati, convenzionati e gruppi, euro 17,50 + euro 1,50 Informazioni e prenotazioni: Biglietterie Torino Spettacoli ...