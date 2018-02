Medico legale abusa del cadavere di una donna in obitorio

Blastingnews

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Ci troviamo in Russia, dove le autorità giudiziarie hanno deciso di riesumare ildi Oksana Aplekaeva, una concorrente del Grande Fratello locale rinvenuta morta nel 2008. Una morte che, a distanza di ben dieci anni dal giorno dell'omicidio, resta ancora senza un colpevole, ma la scoperta più macabra e recente che ha spinto gli inquirenti a riesumare ildella trentunenne per avviare nuovamente le indagini è quella di una violenza sessuale post-mortem. Secondo quanto scoperto dalle forze dell'ordine, ildellasarebbe stato violentato ripetutamente dalche era stato incaricato di analizzarlo per determinare le cause della morte. Una scelta che sembra aver donato al, Alexander Alukaev di trentasette anni, la possibilità di soddisfare i propri desideri sessuali. L'uomo, stando a quanto esposto dalle autorità, avrebbe violentato il ...