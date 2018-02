Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | la classifica aggiornata in tempo reale

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Il Medagliere di OA SPORT : tutte le previsioni e i podi. L’Italia vola con 2 ori e 15 medaglie : Manca davvero poco alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 in programma dall’8 al 25 febbraio: sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud andrà in scena uno spettacolo davvero imperdibile, unico e appassionante che ci terrà compagnia per due settimane. Divertimento assicurato con i campioni dei 15 SPORT in programma che si daranno battaglia per i 102 titoli in palio (e dunque 306 medaglie complessive). OA SPORT ha analizzato tutti ...

Olimpiadi invernali - il Medagliere italiano ed i campionissimi Video : L'obiettivo è certamente quello di far meglio di Sochi 2014 e, almeno sulla carta, non dovrebbe essere così difficile. In Russia, quattro anni fa, l'Italia non riuscì a salire sul gradino più alto del podio in nessuna gara e rimase all'asciutto di titoli olimpici, cosa che non accadeva dall'edizione di Lake Placid del 1980. Complessivamente sono 37 gli ori conquistati dagli atleti italiani in ventidue edizioni dei Giochi Olimpici invernali, 34 ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Giappone. Le speranze di podio e gli obiettivi per il Medagliere : Nella storia delle Olimpiadi Invernali, il Giappone ha conquistato solamente dieci medaglie d’oro, di cui cinque vinte nella sola edizione casalinga di Nagano 1988. A Sochi 2014, la nazionale nipponica ha chiuso la rassegna con il diciassettesimo posto nel medagliere finale ed un solo titolo all’attivo. Un bottino che potrebbe essere destinato a migliorare ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Unico medagliato d’oro ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Cina. Le speranze di podio e gli obiettivi per il Medagliere : Oramai grande potenza delle Olimpiadi estive, la Cina si è classificata solamente dodicesima nel medagliere di Sochi 2014, con nove medaglie di cui tre d’oro. L’obiettivo della nazionale asiatica sarà quella di ritrovare la top ten, conquistata per la prima volta a Vancouver 2010, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Con trenta medaglie all’attivo sulle cinquantatré vinte nella storia della Cina alle ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Svezia. Le speranze di podio e gli obiettivi per il Medagliere : Quattro anni fa, a Sochi 2014, la Svezia stabilì un nuovo record di medaglie vinte alle Olimpiadi Invernali (quindici), ma il numero limitato di ori (due) la relegò al quattordicesimo posto. L’obiettivo per i Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 sarà quello di aumentare i titoli vinti per ritrovare la top ten come a Vancouver 2010 e Torino 2006. Lo sport che dovrebbe regalare più medaglie alla nazionale scandinava è lo sci di fondo, ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Canada. Le speranze di podio e gli obiettivi per il Medagliere. Obiettivo top5 : Vincitore del medagliere in casa a Vancouver 2010 e secondo a Sochi 2014, il Canada sembra destinato ad un calo almeno dal punto di vista delle medaglie d’oro, anche se la nazionale nordamericana resterà altamente competitiva in numerose discipline anche ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. La stella della delegazione della foglia d’acero sarà Mikaël Kingsbury, che a soli venticinque anni ha già la possibilità di ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Svizzera. Le speranze di podio e gli obiettivi per il Medagliere. Elvetici outsider in tante discipline : Storica potenza degli sport Invernali, la Svizzera ha vissuto un periodo di flessione alla fine degli anni ’90, ma nelle ultime due edizioni olimpiche ha ritrovato lo splendore di una volta, conquistando sei medaglie d’oro sia a Vancouver 2010 che a Sochi 2014. L’obiettivo sarà quello di confermare questo risultato anche ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Con le sue 59 medaglie nella storia dei Giochi, lo sci ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Olanda. Le speranze di podio e gli obiettivi per il Medagliere. Lo speed skating può regalare la top5 : Quattro anni fa, la nazionale dei Paesi Bassi realizzava a Sochi 2014 un’edizione olimpica da record: ventiquattro medaglie di cui otto d’oro, con un inaspettato quinto posto nel medagliere finale. Per ripetersi ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, la spedizione olandese punterà ancora una volta sul suo sport faro, lo speed skating, che ha regalato agli Oranje ben 105 medaglie sulle 110 vinte nella storia delle Olimpiadi ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Austria. Le speranze di podio e gli obiettivi per il Medagliere. Sci alpino ago della bilancia : Paese faro dello sci alpino, l’Austria punterà su questa disciplina per confermarsi tra le migliori dieci del medagliere ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, come avviene ininterrottamente da Calgary 1988. In effetti, la nazionale alpina ha vinto più della metà delle sue medaglie olimpiche Invernali nello sci alpino (114 su 218). Leader assoluto della squadra austriaca sarà Marcel Hirscher, capitano di una nazionale di sci ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Corea del Sud e il fattore casalingo. Speranze di podio e l'obiettivo per il Medagliere. Short ... : Alle due discipline tradizionali, si aggiunge lo skeleton, che ha trovato in Yun Sung-Bin , vincitore della Coppa del Mondo, una nuova stella. La prima medaglia della neve nella storia dello sport ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Corea del Sud e il fattore casalingo. Speranze di podio e l’obiettivo per il Medagliere. Short track l’arma in più : Assente dal medagliere delle Olimpiadi Invernali fino al 1992, la Corea del Sud (o, più correttamente, la Repubblica di Corea), ha vissuto una forte crescita nelle discipline della neve e – soprattutto del ghiaccio – tanto da raggiungere il quinto posto del medagliere a Vancouver 2010, con un totale record di quattordici medaglie, di cui sei d’oro. In calo a Sochi 2014 (quattordicesima con tre ori ed otto podi complessivi), la ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Il Medagliere di Sport Illustrated : Italia con 4 ori. Trionfi di Wierer - Moioli - Pellegrino. Niente top ten nel Medagliere : Sport Illustrated ha presentato le proprie previsioni sul medagliere delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, in programma dal 9 al 25 febbraio. La celebre testata statunitense, considerata la Bibbia dello Sport a cinque cerchi in termini di “medal table prediction”, ha individuato la Norvegia come vincitrice subito davanti alla Germania e al Canada (26 podi per gli scandinavi ma con più ori, ben 35 medaglie per i teutonici e ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli Stati Uniti d'America. Le speranze di podio e l'obiettivo per il Medagliere. Da Mikaela Shiffrin e ... : Presenti in tutti i quindici sport del programma olimpico, gli Stati Uniti potrebbero puntare anche a diverse sorprese, come nello sci di fondo dove le principali opportunità sono legate alla sprint ...