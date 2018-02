May | Londra più sicura con Boris che Khan

Gb : May - Londra era più sicura con Boris che con Sadiq Khan : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Brexit - negoziatore Ue Barnier a Londra : colloqui con May e Davis : Il negoziatore dell'Unione europea per la Brexit, Michel Barnier, sarà ricevuto oggi a Londra dalla sua controparte David Davis e dal primo ministro britannico Theresa May. E' la prima volta che i due ...

Brexit - un documento imbarazza May. "Londra perderà tra il 2 e l'8% di Pil" : Un gioco a perdere. Comunque si chiuda la vicenda Brexit, la Gran Bretagna ne uscirà livida. La valutazione - impietosa - non arriva dai nemici dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, ma dall'...

Brexit - la Ue e Londra hanno trovato l'intesaMay mette sul piatto quasi 40 mld di sterline : Dopo una trattativa fiume accordo raggiunto sul divorzio tra Ue e Regno Unito: il compromesso verrà ora esaminato dal Consiglio Europeo. May: "Non è stato facile". Juncker: "E' ora di guardare al futuro in cui la Gran Bretagna è un amico e un alleato".

«Brexit - più vicina l’intesa Ue-Londra» May a Bruxelles - il nodo dell’Irlanda : Secondo diversi media sarebbe pronta l’intesa che di fatto manterrebbe lo status attuale con l’Irlanda del Nord nel mercato unico europeo. «Più vicini a un accordo» conferma il presidente del Consiglio europeo