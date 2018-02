Max Biaggi dimentica l’Atzei con Michelle Carpente

Max Biaggi - nuovo amore dopo Bianca Atzei : l’indiscrezione : Mentre Bianca Atzei versa ancora lacrime per lui sull’Isola dei famosi, Max Biaggi viene paparazzato in compagnia di Michelle Carpente. E’ il settimanale Diva e Donna a lanciare l’indiscrezione secondo cui l’ex pilota e l’attrice potrebbero avere una liaison. Gli scatti pubblicati dalla rivista vedono Max uscire dal medesimo palazzo con Michelle, e tanto è bastato per insinuare il dubbio che Biaggi si stia rifacendo ...

“Scusate - non voglio farmi vedere così” : Isola - Bianca Atzei crolla in diretta. Lacrime e singhiozzi quando Alessia Marcuzzi apre ‘il capitolo Max Biaggi’. E Mara Venier : “Non volevo dirtelo - ma ho parlato di te con lui…” : Puntata intensa la terza dell’Isola dei Famosi. Dall’abbandono di Francesco Monte all’arrivo in studio di Eva Henger, passando per discussioni feroci e sfoghi di naufraghi coi cuori spezzati in due. Sì, si è parlato anche di amore in diretta, perché la solitudine, la nostalgia e la lontananza dai propri affetti si comincia a far sentire. Già a poco più di due settimane di reality. Così, dopo la consueta prova ricompensa, ...