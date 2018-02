: #Cotec, #Mattarella: Occorre elaborare politiche che consentano di cogliere i frutti del progresso tecnologico senz… - Quirinale : #Cotec, #Mattarella: Occorre elaborare politiche che consentano di cogliere i frutti del progresso tecnologico senz… - Quirinale : #Cotec, #Mattarella: La ricerca e l’innovazione sono sempre state le chiavi principali di quello che comunemente de… - NotizieIN : Mattarella:progresso,ma tutelare valori -

"Digitalizzazione e automazione stanno cambiando profondamente" il mondo del lavoro, "ma anche la sua etica",dice il Presidente,in visita in Portogallo.Occorre "promuovere questi processi",ma nella "piena tutela dei lavotori, in aderenza ai nostri". Il Mediterraneo è "più che mai luogo di sfida globale e, nell'interesse dell'Unione,occorre far sentire la nostra voce a Bruxelles",dice. In Europa "si giocheranno partite importanti",Italia e Portogallo "promuovano una visione condivisa",a beneficio di tutti(Di mercoledì 7 febbraio 2018)