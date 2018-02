MasterChef 7 stasera in tv giovedì 8 febbraio Le anticipazioni della puntata | entra un

Isabella Potì : stasera a MasterChef va in scena la dolcezza : Classe 1995, origini romane ma sangue pugliese, un premio come «miglior chef emergente per il Sud» nel 2016 e una menzione d’onore sulla rivista americana Forbes (che, nel 2017, l’ha inserita fra i «30 Under 30» più ispirati e ispiranti d’Europa): è Isabella Potì, sous chef e pastry chef del ristorante Bros’ di Lecce, l’ospite di punta del settimo episodio di MasterChef Italia, giovedì 1 febbraio. LEGGI ANCHEAntonino Cannavacciuolo: «Ho smesso ...

MasterChef Italia 7 Anticipazioni settima puntata : stasera 1 febbraio 2018 : Nell'appuntamento di stasera gli aspiranti chef dovranno vedersela con la sfida più temuta: l'alta pasticceria.

MasterChef Italia su Sky Uno. Stasera la temutissima prova di pasticceria : Giro di boa per i 14 aspiranti chef della settima edizione di MasterChef Italia –prodotta da Endemol Shine Italy – ancora in gara. Domani, giovedì 1° febbraio alle 21.15 su Sky Uno HD, ad attenderli dietro la porta della cucina della Masterclass, oltre ai giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, troveran...

MasterChef Italia 7 Anticipazioni sesta puntata : stasera 25 gennaio 2018 : Dopo aver conquistato "cuore e mente" dei quattro giudici, gli aspiranti chef dovranno vedersela con la cucina Kosher.

MasterChef Italia 7 Anticipazioni quinta puntata : stasera 18 gennaio 2018 : Gli aspiranti chef voleranno fino in Norvegia per una prova in esterna tra le più dure nella storia del talent.

MasterChef Italia 7 - quarta puntata : stasera giovedì 11 gennaio 2018 : La seconda prova in esterna vedrà gli aspiranti cuochi sfidarsi cona la cucina orientale, farà da sfondo la nota via di Milano, Paolo Sarpi.

Sky Uno - stasera a MasterChef Italia prima prova esterna a Bologna : Con l’ingresso degli aspiranti chef all’interno della Masterclass, la settima edizione di MasterChef Italia – prodotto da Endemol Shine Italy – entra nel vivo. Giovedì 4 gennaio alle 21.15 su Sky Uno Super HD i giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo li accoglieranno nella cucina che hanno sempre sognato. La pri...

MasterChef Italia 7 - seconda puntata : stasera giovedì 28 dicembre 2017 : Secondo appuntamento dedicato alle selezioni. stasera conosceremo i 20 protagonisti della setttima edizione.

I giudici di MasterChef 7 NOW TV, ore 21.15: MasterChef 7 Edizione numero 7 per il cooking show culinario più famoso che quest'anno vede l'ingresso in giuria della chef stellata Antonia Klugmann accanto a Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.

