Serie A - Juventus. Mandzukic : 'Allegri tra i migliori d'Europa - vogliamo vincere tutto' : Tuttavia, il compito principale è fare attenzione alla fase difensiva ma allo stesso tempo è importante dare il proprio contributo in attacco" ha detto il calciatore, intervistato da Sky Sport. A ...

Juve - Mandzukic : 'Vogliamo vincere tutto. Allegri è tra i migliori in Europa' : Mario Mandzukic si racconta a Sky Sport . L'attaccante della Juventus conferma le sue idee dal ruolo all'importanza di Allegri per i bianconeri: 'A me piace giocare largo, anche in questo modo comunque posso essere vicino alla porta - ...

Emergenza Juve - ma c'è Mandzukic fa sorridere Allegri : La rosa abbondante, per quantità e qualità, regala a Massimiliano Allegri una preziosa varietà di soluzioni, come racconta G.B. Olivero sulla Gazzetta in edicola oggi. A Vinovo i campioni sono tanti, ...

Juventus - Allegri svela tutto : le indicazioni su Mandzukic - Buffon - Dybala e Emre Can : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro il Cagliari, match da non sottovalutare per il tecnico Massimiliano Allegri, l’allenatore in conferenza stampa ha dato importanti indicazioni: “De Sciglio della partita? Non credo, insieme a Buffon e Cuadrado. In dubbio Marchisio e Sturaro. Il Cagliari? Squadra in salute, che riparte molto bene. Hanno fatto una buona gara a Bergamo. Vietato distarsi. Sarà una gara da vincere. ...

Coppa Italia - Juve-Torino : Allegri fa riposare Mandzukic - Miha in emergenza : Si gioca stasera allo Stadium l'ultimo quarto di finale di Coppa Italia, il derby di Torino tra Juve e Toro. Chi vince affronta va in semifinale e affronta in doppio confronto l'Atalanta, con date ...

Juventus - Allegri si coccola Dybala : che parole per la Joya! Poi ‘bacchetta’ Mandzukic : Al termine della sfida vinta dalla Juventus contro il Verona, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’. Ecco le sue dichiarazioni: “Dybala è importante che sia tornato al goal, dopo il primo ha incominciato a giocare meglio perchè sapeva anche lui che era un periodo complicato. La condizione psicologica è tutto nel calcio. Insieme a Neymar sarà uno dei due migliori giocatori al ...

Allegri : "Mandzukic resta alla Juve" : (ANSA) - TORINO, 29 DIC - "Mandzukic non mi chiederà consigli sulla Cina: rimarrà alla Juventus". Massimiliano Allegri spegne sul nascere le indiscrezioni di mercato che vorrebbero l'attaccante via da ...

Juventus - Allegri esclude Dybala : 4-3-3 con Mandzukic e Cuadrado : "Cuadrado e Mandzukic? Devo valutare le loro condizioni oggi in allenamento...", questo quanto dichiarato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Juve-Roma. Pretattica, forse, ...

Juventus-Roma - probabili formazioni e ultimissime : per Allegri dubbio Mandzukic : Juventus-Roma, probabili formazioni e ultimissime: per Allegri dubbio Mandzukic Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Roma, probabili formazioni E ultimissime – Oggi è il giorno del big match. All’Allianz Stadium va di scena Juventus-Roma, il derby delle regine degli anni 80. Dopo l’inaspettata eliminazione dalla Coppa Italia con il ...

E’ il giorno di Juve-Roma : Allegri accantona il 4-3-3 - la decisione sul Dybala e Mandzukic - ecco l’11 : Mancano poche ore a Juve-Roma. Il big match dell’Allianz Stadium potrebbe risultatare già in parte decisivo soprattutto per i giallorossi che, in caso di sconfitta, farebbero un notevole passo indietro nella corsa al titolo. Per i bianconeri, invece, i tre punti sarebbero importanti per rimanere davanti all’Inter e mettere pressione al Napoli, impegnato nel pomeriggio con la Sampdoria. Allegri ha sciolto gli ultimi dubbi, il tecnico ...

Allegri cambia la Juve : sorpresa Mandzukic - così contro la Roma : Secondo La Gazzetta dello Sport , Max Allegri si prepara a cambiare la Juventus per la sfida contro la Roma. Pronto il ritorno al 4-2-3-1 con Barzagli da terzino, Benatia e Chiellini centrali, Alex Sandro che rientra a ...

Juventus-Roma - Allegri : “Ho deciso solo metà squadra. Dybala-Mandzukic insieme? Si - ma…” : Juventus-Roma, Allegri: “Ho deciso solo metà squadra. Dybala-Mandzukic insieme? Si, ma…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Roma, Allegri- Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big mach di campionato contro la Roma. Il tecnico ha caricato l’ambiente bianconero, analizzato il match di domani e ...

Juventus - Allegri rilancia Mandzukic e prepara un centrocampo a 3 : TORINO - Mario Mandzukic vuole tornare a ruggire. Il gol al Crotone, nel ruolo di centravanti, ha stuzzicato l'appetito, frenato poi dall'infortunio che lo ha costretto a saltare il big match del San ...

Juventus - contro l'Inter guida Pjanic. Allegri ripensa a Mandzukic : TORINO - Miralem Pjanic non avrebbe dovuto giocare contro l'Olympiacos, ma la mezzora finale del Karaiskakis si è rivelato un fuoriprogramma vantaggioso in ottica Inter. Massimiliano Allegri ha ...