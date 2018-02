Maltempo Trentino | 2 milioni di mutui agevolati per l’agricoltura

Maltempo : torna la neve in Trentino : La neve dovrebbe tornare domani in Trentino, anche a basse quote, fino ai 500 metri, per lasciare spazio a schiarite da venerdi’. Le temperature sono previste quindi in discesa e il freddo dovrebbe poi restare anche con il ritorno del cielo sereno. Il servizio meteorologico della Provincia autonoma di Trento prevede per domani nuvolosita’ compatta con precipitazioni diffuse, deboli al mattino, in intensificazione dal pomeriggio e in ...

Maltempo Trentino Alto Adige - pericolo valanghe elevato : Val Senales isolata - fino 3 metri di neve : La parte alta della Val Senales è isolata a causa del pericolo valanghe: strada chiusa tra Vernago e Maso Corto, dove si trovano gli impianti di risalita e gran parte degli alberghi. Bloccati negli hotel alcune centinaia di turisti. Si rilevano in alcuni punti fino a 3 metri di accumulo. In Alto Adige, lungo la cresta di confine, il pericolo valanghe è al momento “forte” (grado 4 di 5), ed in alcune zone del vicino Tirolo è ...

Maltempo - Coldiretti : precipitazioni triplicate in Trentino Alto Adige - allarme valanghe : Tra neve e pioggia a gennaio sono praticamente triplicate (+170%) le precipitazioni in Trentino Alto Adige dove l’allarme valanghe è alimentato dall’aumento delle temperature con le minime che sono risultate di ben 4,1 gradi superiori alla media storica. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Ucea relativi alla prima decade del mese che fa segnare sull’intera Penisola una anomalia con il 22% di precipitazioni in piu’. La neve e la ...

Maltempo Trentino : il 9 gennaio caduti 41 fulmini - record dal 2001 : La perturbazione che il 9 gennaio ha investito l’arco alpino ha portato anche in Trentino abbondanti piogge, ma soprattutto diverse fulminazioni. Fenomeni temporaleschi simili a gennaio sulle Alpi sono rari, ma si sono già verificati anche in passato. Martedì sono caduti ben 41 fulmini in Trentino, il record dal 2001, quando hanno avuto inizio le rilevazioni. L'articolo Maltempo Trentino: il 9 gennaio caduti 41 fulmini, record dal 2001 ...

Maltempo sul Trentino - pericolo valanghe marcato : Meteo. Interessa anche il Trentino la perturbazione che sta colpendo l'Italia con pioggia e neve. Sentiamo le previsioni con Marta Pendesini, di MeteoTrentino. (ascolta qui sotto) Rimane marcato il ...

Maltempo - neve in Trentino : strade transitabili - rischio pioggia gelata : La nevicata, in corso dal tardo pomeriggio di ieri in Trentino, ha interessato maggiormente la parte occidentale e settentrionale del territorio provinciale dove la quota neve si è abbassata fino a circa 300 metri, mentre ad est si è registrata pioggia mediamente fino a 600-800 metri. Nel fondovalle, a quote superiori agli 800 metri sono caduti tra i 5 ed i 10 cm, mentre più in quota, sui passi dolomitici, nelle zone di Passo Tonale e Madonna di ...

Maltempo Trentino : nevicata in corso - rischio pioggia gelata : Nevica in Trentino dal tardo pomeriggio di ieri, principalmente nella parte occidentale e settentrionale della provincia dove la quota neve si è abbassata fino a 300 metri, mentre nella zona orientale piove fino a 600-800 metri. A quote superiori ai 600 metri, a fondovalle, sono caduti tra i 5 ed i 10 centimetri di neve, mentre sui passi dolomitici, nelle zone di Passo Tonale e Madonne di Campiglio lo strato di neve ha raggiunto rispettivamente ...

Maltempo Trentino : dopo la nevicata - strade principali aperte : Prosegue la pulizia delle strade dopo la nevicata che ha interessato tutto il Trentino. Al momento non si segnalano problemi particolari sulla rete stradale, segnala la protezione civile. Tutte le arterie principali sono transitabili. Sull’A22, in direzione nord tra Ala-Avio e Rovereto Nord, ci sono code di mezzi pesanti. Gran lavoro per i vigili del fuoco anche a Trento dove un paio di alberi sono caduti su auto parcheggiate per la neve ...

Maltempo e neve in Trentino : in aumento il pericolo di valanghe : La neve cade fitta in Trentino, anche nel capoluogo e nel fondovalle dove si sono raggiunti i 20 cm di accumulo: si registrano disagi alla viabilità lungo l’Autostrada del Brennero, soprattutto a sud della provincia dove si sono verificati tre incidenti con feriti. In direzione nord, tra Ala-Avio e Rovereto Sud si sono formati 4 km di coda. A causa della neve il traffico è rimasto bloccato fra i due caselli di Trento, in direzione ...

Maltempo - allerta neve in Trentino Alto Adige : alto rischio valanghe : La perturbazione annunciata sta per iniziare a mostrare i suoi effetti anche in Trentino alto Adige. Nelle prossime ore sono attese infatti pioggia e neve e la protezione civile ha emesso un avviso di allerta ordinario. MeteoTrentino parla di precipitazioni abbondanti e diffuse anche a carattere nevoso (60-80 mm, localmente superiori). Si potrebbero pertanto verificare condizioni di criticita’ ordinaria sulla rete viaria, nei siti ...

Maltempo in Trentino : 2 milioni per i mutui di Cooperfidi agli agricoltori : Due milioni per i mutui di Cooperfidi agli agricoltori danneggiati in Trentino da gelate e grandinate: la Giunta provinciale ha approvato “i criteri per la concessione di interventi diretti (mutui) a valere sul fondo rischi speciali, tramite Cooperfidi, a favore delle aziende agricole colpite dalle calamità atmosferiche verificatesi nei mesi di luglio e agosto 2017”. La delibera porta la firma congiunta degli assessori della ...

