Maldive | arrestati ex presidente e giudici della Corte suprema

Maldive - nuova crisi politica : arrestati ex presidente e 2 giudici di Corte Suprema : Il governo delle Maldive ha dichiarato lo stato di emergenza per i prossimi 15 giorni in seguito all’apertura di una nuova crisi politica. L’ex presidente e leader dell’opposizione Maumoon Abdul Gayoom è stato arrestato lunedì e, all’alba di martedì, i militari hanno fatto irruzione nella sede della Corte Suprema per arrestare il presidente, Adbulla Saeed, e un altro giudice di alto rango. Un giro di vite voluto ...