Malati tumore a politici | Scarsa attenzione

Esenzioni per i Malati di tumore : Esattamente come per le malattie rare e quelle croniche, il Servizio Sanitario Nazionale offre l’esenzione dal ticket anche per i malati di tumore. In particolare, chi ha un cancro può usufruire dell’esenzione totale per il pagamento dei farmaci, le visite e gli esami che servono per la cura della patologia e delle eventuali complicazioni, la riabilitazione e per la prevenzione di ulteriori aggravamenti. Per richiedere l’esenzione basta ...